Applicazione Poste: ecco i servizi su smartphone e tablet

​Prosegue il processo di digitalizzazione e modernizzazione avviato da Poste Italiane in provincia di Pistoia

Da oggi è possibile richiedere il ticket di prenotazione per gli sportelli degli uffici postali di Lastra a Signa, via livornese 142, di Firenze 9, piazza A. Conti, di Firenze 10, via magenta, Firenze 24, via Caracciolo, e Firenze 25, via delle Cento Stelle, direttamente da smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi in ufficio postale grazie alla nuova app “Ufficio Postale”. Salgono così a 51 gli uffici abilitati al servizio in provincia.



L’applicazione “Ufficio Postale” rappresenta un vero e proprio ufficio postale sempre a portata di mano sul proprio smartphone e tablet. Infatti, oltre alla prenotazione del ticket elettronico, l’app permette di inviare telegrammi, raccomandate e lettere, pagare i bollettini con acquisizione dati tramite fotocamera oppure monitorare pacchi e corrispondenza, ricercare gli uffici postali, gli ATM Postamat per il prelievo automatico di contante, le cassette postali più vicini e il CAP.

Richiedere ed acquisire il “biglietto elettronico” in mobilità è semplice e veloce. Una volta installata l’applicazione, disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore, sarà sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e, selezionata la sede (contrassegnata da un simbolo verde), cliccare su “richiedi ticket”. A questo punto si aprirà una finestra con i servizi disponibili presso l’ufficio, contrassegnati da una lettera di riferimento, e i tempi di attesa medi relativi alla coda aggiornati in tempo reale. Scelto l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket virtuale che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora precisa dell’appuntamento. Giunti in ufficio, basterà avvicinare lo smartphone all’erogatore dei ticket per confermare la propria presenza e mostrare il biglietto elettronico all’operatore.

Per permettere ai clienti di prenotare il proprio turno virtualmente tramite app, Poste Italiane ha provveduto ad aggiornare il gestore delle attese degli Uffici Postali di Firenze e Lastra a Signa con una versione più evoluta della precedente, che garantisce una gestione automatica e intelligente del traffico presente in sala.