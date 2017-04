“Aperimovie” ovvero cinema per ragazzi in lingua inglese

è un’iniziativa dedicata ai ragazzi dai 11 ai 15 anni che vuole innanzitutto essere un’occasione per incontrarsi e passare del tempo insieme vedendo film in lingua inglese.

È questo ormai il quarto anno in cui riproponiamo questa iniziativa unica nel suo genere nata e sostenuta da un gruppo di genitori con lo scopo di offrire una possibilità di incontro e divertimento per i ragazzi, cercando di colmare un vuoto di offerte adeguate alla loro età.

Cos'è?

Non è un corso per insegnare l’inglese ai ragazzi ma soltanto un’opportunità per mostrare loro come possono divertirsi insieme ascoltando film o serie tv in lingua originale. La serata si conclude sempre con un piccolo aperitivo gratuito (patatine, bibite, pane e nutella). A richiesta sarà poi possibile acquistare della pizza.

Dove e quando?

Aperimovie è arrivato alla sua quarta edizione ed ha una cadenza mensile: ogni secondo sabato dal mese di ottobre a giugno, con orario dalle ore 18 alle 20 presso il Circolo SMS di Rifredi. L'iniziativa è gratuita per i ragazzi ma si richiede che il genitore sia in possesso della Tessera Arci o del Circolo SMS Rifredi.

Perché?

L’idea è nata dai genitori dell'Istituto comprensivo Poliziano insieme con il Circolo SMS di Rifredi ed è rivolta a adolescenti e “prossimi” adolescenti e vuole essere una occasione per incontrarsi fuori dagli ambiti “organizzati” della scuola e dello sport per scoprire insieme che è possibile... LEARNING TO ENJOY ENGLISH cioè imparare a divertirsi con l’inglese! Infatti, sebbene oggi i nostri ragazzi utilizzino in maniera disinvolta l’inglese quando giocano al computer, alle varie “game console” o quando utilizzano APP(licazioni) per gli smart-phone, sappiamo bene che è molto difficile riuscire a coinvolgerli nella visione di un film in lingua inglese e ci accorgiamo che questo sembra diventare un’attività faticosa e un’impresa ardua che finisce per scoraggiarli. Abbiamo quindi pensato che poteva essere utile trovare una “motivazione” e uno “stimolo” nell’affrontare*insieme* e *di vertendosi* i normali ostacoli che si incontrano quando si inizia ad “ascoltare” una lingua “straniera”.

Come?

Selezioniamo film o serie tv “famose” e adatte all'età dei ragazzi. Poi ogni incontro è preceduto da una breve presentazione durante la quale si inizia ad ascoltare alcune scene in lingua originale in modo da individuare subito le parole e le frasi “chiave” per la comprensione del film. Poi si procede con la visione del film in lingua originale e sottotitoli in inglese. Alla fine della proiezione e durante l'aperitivo i ragazzi si intrattengono con il KARAOKE sulla colonna sonora del film sempre “sfruttando” i sottotitoli in inglese.

Aperimovie... il BLOG !

Per mettere a disposizione dei ragazzi i contenuti relativi ai film in programma e permettere loro di vedere in anticipo alcuni spezzoni ma anche per mantenere un contatto con i ragazzi stessi e le loro famiglie, abbiamo creato un BLOG (www.aperimovie.com) all'interno del quale anticipiamo l'argomento del QUIZ a premi che poi proponiamo durante la serata.

Questo è per noi un mezzo di comunicazione che, insieme alla mailing list, ci consente di diffondere mensilmente la programmazione degli appuntamenti.

Da quest'anno APERIMOVIE ha anche uno sponsor estra gas luce senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare l'iniziativa. E che onore avere anche per il nostro "piccolo" Aperimovie lo stesso sponsor della Fiorentina. Gli sponsor si ringraziano sempre ma è bello sapere che iESTRA non è attento solo alle grandi realtà che danno visibilità ma anche a quelle piccole che senza quel contributo non potrebbero esistere.

E, strada facendo, abbiamo anche un nuovo SPONSOR si tratta di "Parpignol - giochi di qualità" un negozio in via Tavanti 8 E a Firenze e che ad ogni appuntamento mette in palio tra i partecipanti un gioco di società o altri intrattenimenti per ragazzi (http://parpignol.it)

Sabato 8 verranno sorteggiati, tra i partecipanti, 2 biglietti per andare al cinema a vedere " I Guardiani della Galassia vol. 2 "