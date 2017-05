​APe Day: giornata d'informazione su anticipo pensionistico

Appuntamento in tutte le città toscane per dare risposte ai cittadini sulle nuove misure di “flessibilità pensionistica” introdotte dall’ultima legge di Bilancio

L’APe day (#inpensioneprima) è la giornata nazionale di informazione sull'anticipo pensionistico, organizzata dal Patronato Acli, in programma venerdì 19 maggio.

Nelle sedi del Patronato Acli di tutti i capoluoghi toscani la mattinata di venerdì sarà dedicata al tema e gli sportelli saranno aperti per rispondere a tutte le domande e chiarire i dubbi dei cittadini. Saranno spiegate le opportunità che, nonostante il ritardo dei decreti attuativi, potranno riguardare chi si trova in difficoltà lavorative (APe sociale), chi è interessato a essere accompagnato economicamente, anche con gradualità, al pensionamento, prima di quanto richieda la legge Monti-Fornero del 2012 (APe volontario) o i cosiddetti lavoratori “precoci”. Opportunità queste che si affiancano ai già esistenti e operativi benefici per lavori usuranti, l’opzione donna e il cumulo gratuito.

“È importante che i lavoratori siano messi in grado di fare una scelta consapevole e che possano cogliere le diverse opportunità di questi nuovi strumenti - dice Giacomo Martelli, presidente Acli Toscana – Offriamo in questa giornata uno spazio di informazione dedicato a un argomento che sappiamo necessita di essere conosciuto in modo approfondito da chi si avvicina all'età della pensione e ha bisogno di valutare la sua situazione anche in base a specifiche esigenze. Le soluzioni pensionistiche sono molteplici e in molti casi offrono varie possibilità di scelta, anche senza costi. Per questo ogni situazione merita attenzione e una consulenza previdenziale personalizzata”.