Antico Vinaio, il gusto fiorentino che fa impazzire il mondo

Dopo tante richieste Tommaso Mazzanti si mette al banco per presentare i prodotti tipici ed al web manca solo il sapore

L'Antico Vinaio di Firenze si trova alle spalle di Palazzo Vecchio, numerose le presenze fisse tra le istituzioni, anche il sindaco Dario Nardella è cliente di Tommaso e di tutto lo staff più amato del web.



I prodotti della cucina toscana mettono in fila lungo via de' Neri turisti e fiorentini, personaggi famosi e cittadini a caccia di tipicità locali.

Nessuna attesa sembra essere troppo lunga per degustare le focacce ed i piatti proposti dalla famiglia Mazzanti, accompagnati dall'immancabile gottino di vino.



Milioni di contatti sui Social, copertine sulle riviste di mezzo mondo e complimenti che arrivano via touch screen da ogni angolo del globo per la schiacciata, per la finocchiona, per le salse al pecorino toscano e da oggi anche per il primo Video in cui Tommaso presenta e racconta i prodotti offerti alla clientela.