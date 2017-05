Antichi mestieri alla Cooperativa di Legnaia

A disposizione delle famiglie e dei loro bambini i giochi gonfiabili nell'area a verde e l’esposizione dei fiori e delle piante della Legnaia Vivai

Sabato 20 maggio 2017, per l’intera giornata, saranno presenti i cosiddetti “antichi mestieri” degli artigiani locali, con la lavorazione della terracotta e dei cesti e la vendita dei vari prodotti.



“Un ulteriore occasione sinergica tra il buono dei prodotti di Legnaia ed il bello del saper fare degli artigiani locali del territorio” - sostiene il direttore Pinferi.

“Un evento organizzato, come i precedenti, per la comunità di Firenze. E sabato prossimo - conclude Pinferi - a grande richiesta torneranno a Legnaia gli istruttori del Centro Ippico Toscano per le lezioni di monta all’americana ai bambini”.