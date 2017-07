Amianto, demolito il Biennio del Leonardo da Vinci

Dopo la bonifica dal'Amianto inizia la demolizione del plesso scolastico

Inizia oggi la demolizione del Biennio dell'Istituto Statale Leonardo da Vinci di Firenze.

Per anni il caso è apparso a singhiozzo alla ribalta della cronaca locale, prima bisbigliato durante le occupazioni degli studenti e poi, con la scoperta del Vademecum per le regole da tenere all'interno dell'Istituto onde evitare eccessive sollecitazioni alla struttura, con maggiore attenzione anche a livello nazionale. Il passaggio dell'Istituto dal Comune di Firenze allo Stato ha segnato molti cambiamenti sottolineati anche in sede parlamentare.



"Dopo la bonifica dall'amianto, partono i lavori di demolizione dell' #ISISLeonardoDaVinci. E nel 2019 una scuola tutta nuova!" twitta il primo cittadino Dario Nardella durante l'opera di demolizione.



Gli studenti nel corso dei lavori saranno ospitati in una struttura attigua che fino a qualche tempo fa ospitava i locali attrezzati nei quali si svolgeva il servizio mensa.