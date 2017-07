Al Parco dei Renai di Signa arriva l'icona pop Sabrina Salerno

Una serata interamente dedicata alla musica italiana al Parco dei Renai di Signa con un ospite d'onore: domani sera, 26 luglio, Sabrina Salerno calcherà il palco di uno dei festival più partecipati della Toscana per lo show 'Notti Magiche'...

Nato per diffondere la musica italiana, da quella contemporanea a quella passata, secondo la formula innovativa che concentra nella stessa serata i suoni di una live band, il ritmo del dj-set e le emozioni del karaoke.

Faranno da scenario un visual show ed un allestimento speciale studiato per l'occasione. Sul palco l'ospite d'onore sarà Sabrina Salerno, 20 milioni di dischi venduti e prima nelle classifiche internazionali con Boys.

Durante la serata i Nedo & The Bello's, storico gruppo fiorentino, che celebrerà i più grandi successi beat-trash-pop italiani in versione dance. A seguire il dj set di Maghero e Lusiano con il pop, dance, per finire con la musica dance anni '70-'80-'90 degli artisti italiani da Renato Zero agli Eiffel 65.

Ingresso gratuito, stand enogastronomici e birrifici artigianali presenti dalle 19.00