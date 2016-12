​Agevolazioni IMU: verso la revisione delle categorie catastali

Approvato dal consiglio comunale un Ordine del Giorno di Forza Italia

Approvato nelle commissioni bilancio e sviluppo economico con alcuni emendamenti, e poi votato e approvato in consiglio comunale questa mattina, l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per prevedere agevolazioni nel pagamento dell’IMU per immobili sedi di attività commerciali e produttive.

“E’ un buon risultato – ha commentato il capogruppo Jacopo Cellai –. Noi avevamo proposto di estendere l’agevolazione per tutti i commercianti o artigiani che esercitano all’interno del fondo di proprietà, ma ad ogni modo sono state individuate le categorie, quali artigianato ed esercizi storici oltre ad esercizi operanti nel settore della cultura, che abbiamo da sempre a cuore”.

“Crediamo sia importante adesso procedere alla revisione delle categorie catastali di attività produttive e commerciali all’interno del prossimo bilancio per poter allargare i benefici delle agevolazioni a più attività possibili nei cinque quartieri della città. In questo senso, consideriamo questo atto come un primo passo nella giusta direzione, quella di dare sostegno concreto a chi in questa città lavora contribuendo a conservarne la sua vocazione storica” ha aggiunto il capogruppo azzurro.