Aeroporto di Firenze: guerra alla sosta gratuita di 15 minuti

Il presidente Dell’Artino: “Nessuna risposta da Sindaco e Prefetto, pronti a manifestare”

Gli Ncc - noleggio con conducente - annunciano battaglia contro il regolamento dell’Aeroporto Vespucci che da questa estate ha ridotto la sosta gratuita da 30 a 15 minuti. “Abbiamo scritto al sindaco di Firenze e al Prefetto, ma nessuna risposta è arrivata”, commenta Giorgio dell’Artino, presidente di “Azione NCC”, associazione toscana nata per tutelare l’immagine e il lavoro degli autisti.

Ogni giorno gravitano intorno all’ aeroporto di Firenze 200 Ncc. “Vogliono impedirci di lavorare, perché è impossibile accogliere e il cliente e uscire dal parcheggio in soli 15 minuti, considerando anche i tempi di consegna dei bagagli - continua Dell’Artino - Come è impossibile farci carico del costo del parcheggio che andrebbe a influire per il 10% sulla tariffa. Non può esistere un servizio pubblico di serie A o di serie B, abbiamo chiesto un confronto da mesi e non abbiamo ricevuto risposta: il tempo è ormai scaduto”.

L’associazione lamenta anche la difficoltà causata dai lavori all’aeroporto: “Ormai infiniti, un ulteriore ostacolo che si aggiunge alle altre difficoltà”.

“La categoria sta subendo un danno rilevante - conclude il presidente di Azione NCC - Alla nostra richiesta di dialogo, non abbiamo avuto alcun riscontro e ora siamo pronti a manifestare contro questa disparità di trattamento”.