A1: riaperto, alle 17:15, il tratto tra Calenzano e l'allacciamento con la Direttissima

Milano-Napoli chiusa nel pomeriggio, a causa di due eventi in direzione di Bologna

Oggi pomeriggio una bisarca in fiamme che trasportava autovetture, all'altezza del km 260, e un incidente che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e due autovetture al km 264 hanno provocato la chiusura dell'autostrada Milano-Napoli nel tratto tra Calenzano e l'allacciamento con la Direttissima, in direzione di Bologna. Nell' incidente due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari

Rimane ancora chiusa l'A1 Panoramica tra il bivio con la Direttissima e Roncobilaccio. Sul luogo dell'evento al momento si circola su tutte e due le corsie disponibili e si registrano 11 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A1 Direttissima; in alternativa, per i soli veicoli leggeri, è possibile uscire a Calenzano, percorrere la SP8 "Militare Barberinese" e rientrare sulla A1 Direttissima a Barberino.