A Siena il prete diventa matto!

"La sveglia" Onlus porta in scena al Teatro dei Rozzi di Siena, il 2-3-4-5 aprile, la brillante commedia "Il prete è diventato matto" di G. di Maio

SUCCEDE A SIENA — Siena si prepara, ancora una volta, a sorridere. Ancora una volta, lo fa grazie all'entusiasmo e allo spirito solidale dell''associazione culturale “LA SVEGLIA” Onlus che porta in scena, al Teatro dei Rozzi di Siena nelle date 2-3-4-5 aprile prossimi, una brillante commedia: "Il prete è diventato matto" di Gaetano di Maio, per la sapiente regia di Mario Ghisalberti.

Come di consueto l’incasso di ciascuna serata sarà devoluto, per beneficenza, alle rispettive associazioni che la patrocinano.

In particolare, per la serata di mercoledì 5 aprile, gli attori saliranno sul placoscenico in favore dell'associazione "Amici di monastero Onlus" che organizza un consueto diurno estivo e momenti di condivisione con gli anziani e i diversamente abili della città.

Un appuntamento a cui non mancare. Buon divertimento!

(in locandina, il programma di dettaglio)