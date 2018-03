A rischio il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di S.M. Nuova?

Oggi pomeriggio presidio contro la chiusura. La precisazione dell'Azienda USL

Firenze – Oggi pomeriggio si è svolto un presidio contro la chiusura dello SPDC, all'ingresso di Santa Maria Nuova. Si è trattato di un'assemblea organizzata dai rappresentanti degli utenti con disagio psichico, da operatori del settore e rappresentanti sindacali davanti alla portineria.

"Inaccettabile l'ennesima scelta di esternalizzazione della Sanità fiorentina con il rischio della chiusura del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale Santa Maria Nuova, che si vorrebbe spostarlo a Villa Ulivella, a Careggi, in una struttura privata". Lo denuncia Miriam Amato, consigliera di Potere al Popolo, che annuncia una sua interrogazione in Consiglio Comunale, dopo aver ricevuto una segnalazione sulla scelta del direttore generale della ASL centro della Toscana. "Non c'è pace per chi ha problemi di salute mentale - aggiunge la consigliera - infatti l'ASL intende anche ridimensionare e tagliare le funzioni del presidio sanitario del lungarno Santa Rosa, nonostante le ripetute e vibranti proteste della popolazione, e trasferire in altri luoghi i servizi di salute mentale attualmente presenti, per far posto agli uffici dell'assessorato alla salute della Regione Toscana".

In propostio l'Azienda precisa che: "Obiettivo irrinunciabile è di mantenere il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nell'ospedale Santa Maria Nuova. L'analisi dell'ufficio tecnico ha evidenziato al momento la non presenza di uno spazio sostitutivo provvisorio all'interno dell'Ospedale che permetta il trasferimento temporaneo del SPDC per effettuare i lavori necessari per la ristrutturazione".

La Direzione Aziendale ha incontrato i rappresentati della Consulta della Salute Mentale del Comune e dell'Azienda insieme con il Direttore del Dipartimento aziendale Salute Mentale e con loro si è approfondita la complessità legata appunto ai problemi di ristrutturazione. Un'ipotesi presentata dalla Direzione è quella relativa ad un provvisorio trasferimento del SPDC presso struttura alternativa provvista oltre che di idonei ambienti anche di specialità mediche e chirurgiche, disponibili in caso di necessità. Comunque si è stabilito, insieme, di costituire un "gruppo di approfondimento" formato dall'Azienda, dai rappresentanti della Consulta, dai lavoratori del settore, invitando anche l'amministrazione comunale, per un confronto aperto e costruttivo sulla migliore soluzione per i pazienti e gli operatori.