​A quattro zampe nelle onde: cani eroi della Sics in un libro

La storia di Giovanni e della sua cagnolina Acciuga non è solo un libro per ragazzi

“A quattro zampe nelle onde” (Sef editrice, 2016) riesce a raccontare una missione civile, quella dei cani salvataggio, che si realizza partendo quell’amicizia pura che solo un animale e un bambino possono avere. Il libro, scritto da Andrea Ambrosino è il manifesto del lavoro svolto dalla S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani Salvataggio) e sarà presentato martedì 28 marzo alle 10,30 al Comando Carabinieri Forestale della Regione Toscana, a Villa La Favorita, in piazza Edison 11 a Firenze.

L’iniziava ha avuto il patrocino di Regione Toscana e Comune di Firenze, è stata realizzata in collaborazione con la Sics e con Le Esperidi srl. All’incontro interverranno l’autore, Andrea Ambrosino, l’assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco, il presidente del Consiglio comunale di Firenze, Caterina Biti, il comandante regionale dei Carabinieri Forestale, Gen. B. Giuseppe Vadalà. Modera la giornalista Laura Tabegna. Sarà presente una rappresentanza di cani salvataggio.

Il libro (disponibile in libreria e su Amazon) racconta l’amicizia tra il piccolo Giovanni e la sua cagnolina Acciuga. Grazie a loro il lettore imparerà quanto può essere profondo il rapporto fra il bambino e il suo cane, i pericoli che si possono nascondere in spiaggia e quanto può essere bella l’esperienza di aiutare gli altri. Il libro è impreziosito dalle illustrazioni di Paola Fanucchi e dalla suggestiva ambientazione al faro di Capel Rosso all’Isola del Giglio, nell’arcipelago toscano.

«Siamo tutti legati da una grande passione per gli animali e per il mare, in un intreccio ideale con i temi sociali che sono sempre presenti -spiega Salvo Gennaro, responsabile comunicazione e relazioni esterne della Sics - ecco perché il libro s’inserisce in un progetto più ampio, in collaborazione con Le Esperidi, associazione che gestisce il faro di Capel Rosso al Giglio. La concessione prevede una sua ristrutturazione, con un recupero a destinazione alberghiera e una finalità di tutela ambientale. I lavori finiranno intorno a giugno e, a margine di un concorso ad hoc, i bambini saranno ospitati nella struttura».

La Scuola Italiana Cani da Salvataggio (www.scuolacanisalvataggio.it), oltre alla sua mission principale, è impegnata nella sensibilizzazione dei ragazzi alla sicurezza in mare e al rispetto del territorio, in numerosi progetti di carattere sociale e con diverse iniziative svolte nelle scuole con la presenza delle unità cinofili.

Lo scrittore Andrea Ambrosino nasce a Firenze nel 1980. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Don Bosco, si laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Firenze. Nel 2014 pubblica il suo primo libro, “Vento Canale” (Edizioni della Meridiana), un racconto lungo a tinte gialle ambientato in Sicilia. Un anno dopo, diventato padre, fa il suo esordio nella letteratura per ragazzi con la storia a sfondo mitologico “Il Sogno dell'Eroe” (SEF - Società Editrice Fiorentina). Alla fine del 2016, torna in libreria con una nuova storia per bambini, “A Quattrozampe nelle Onde”. Ha annunciato per il prossimo settembre il suo esordio nella narrativa di fantascienza per ragazzi.