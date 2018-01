Stadio: il progetto definitivo entro il 31 ottobre 2018

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha deciso di allungare l'iter di ulteriori 10 mesi

(DIRE) Firenze, 18 gen. - Il prossimo febbraio "portero' in giunta la proposta di prolungamento del pubblico interesse per la realizzazione dello stadio sulla base della relazione del gruppo tecnico. Quindi la data ultima per la consegna della documentazione integrale del progetto definitivo sara' fissata al 31 ottobre prossimo". Lo spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella che, in pratica, e' deciso ad allungare l'iter di ulteriori 10 mesi. La scelta e' arrivata al termine dell'analisi della documentazione fornita al Comune dalla Fiorentina a fine 2017. Il lavoro, eseguito dal gruppo tecnico di Palazzo Vecchio, coordinato dal direttore generale Giacomo Parenti, ha rilevato "un ulteriore avanzamento della progettazione generale", spiega Nardella. Cosi' come "il completamento della documentazione relativa alla valutazione ambientale strategica", la cosiddetta Vas. Tuttavia anche "il mancato completamento di tutta la documentazione necessaria per la progettazione definitiva". I tecnici "mi hanno riferito che, alla luce della complessita' dell'intervento, risultano quindi necessarie ulteriori elaborazioni per completare la progettazione. Tra queste, ad esempio, occorre completare la campagna di sondaggi da effettuare sul terreno dell'area Mercafir". Da qui la scelta di prorogare le tempistiche fissate in passato.

(Dig/ Dire)