12° Edizione EXPO motori – anno 2017

Expo Motori Bikers and show è spettacolo, divertimento, sociale,un evento che ormai da 10 anni racchiude qualsivoglia aggettivo dedicato ai motori. Expo Motori Bikers and show è giunto alla sua DODICESIMA EDIZIONE!

Vi attendono numerosi per questa fantastica dodicesima Edizione di Expo Motori Bikers and Show che si terrà nei giorni Dal 28/04/17 al 01/05/2017. Evento conosciuto a livello nazionale che è cresciuto piano piano, ma facendo "MOLTO" rumore.

Expo Motori è una rassegna che anno dopo anno accresce la propria popolarità e si conferma come punto di riferimento per la Regione Toscana, oltre ad essere la Kermesse con maggior numero di spettacoli in Italia. Non sono solamente molti, ma di altissimo livello, in quanto qui si ritrovano ogni anno i mostri sacri del settore provenienti da tutta la penisola.

Si parte dal Motocross Freestyle, per arrivare alle evoluzioni su 2 e 4 ruote di Didi Bizzarro ed il giovane pilota Riccardo Tonali, passando dal Full Team con Quad, Harley-Davidson, Strada e Motard a Nicolal’Impennatore con le sue Vespe Vintage, al mitico Kawasape, tanto per citarne alcuni.

Ma le piste non si fermano mai! A riempire le giornate le gare di quad guidate dallo Staff del Right Club, che si alternano al Supermotard ed ai Kart, gli spalti gremiti ne sono la testimonianza.

In aumento anche le esibizioni statiche, moto d’epoca, auto americane e gadget.

Nel palinsesto, ormai da 6 anni, con la collaborazione di Biker’s Life e la partecipazione dei maggiori preparatori Toscani e del centro Sud, si svolge la tappa Toscana dell’Italian Motorcycle Championship, che caratterizza la parte Custom dell’evento.

Come Novità per l’edizione 2017, abbiamo creato la zona “Svuota Garage”: verranno predisposti degli spazi per tutti dove potrete mettere in vendita i pezzi usati delle vostre moto.

Contattateci al 366 4561768 per avere maggiori informazioni.

Nell’ambito della manifestazione abbiamo parlato anche del Sociale: come nella scorsa edizione abbiamo ospitato la Mototerapia, un’inziativa del Team Daboot, un progetto ideato da Vanni Oddera, che consiste nel far scoprire il mondo del freestyle motocross a persone diversamente abili e con problemi psicofisici.

Expo Motori, come precedentemente indicato, è un evento che è cresciuto piano piano, infatti ad oggi può vantare una buona vetrina di spazi commerciali e siamo sicuri che l’evento non si fermerà certo qui e riuscirà certamente a raggiungere livelli ancora più alti.

L’evento è attivo durante tutto l’arco della giornata, all’interno si trovano vari punti ristoro, per far trattenere il pubblico in manifestazione e per non perdersi nessun spettacolo.

Le serate vengono allietate dai ragazzacci del Vida Loca Road Bar, che in quanto a far festa non sono secondi a nessuno.

La giornata di chiusura è caratterizzata, come sempre dal Memorial Babbo Franceschi: la parata delle Harley-Davidson che partono da Pontedera sfilando per le vie del centro arrivando fino alla Torre di Pisa.

L’evento organizzato da Nuova Kros e Tuscany Sport, patrocinato dal Comune di Pontedera e Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Vida Loca Road Bar e Speed Up Moto Club.