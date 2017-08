1^ giornata della Serie A: a casa dell'Inter in maglia bianca

In campo il nuovo centravanti Giovanni Simeone

L'attesa è finita. Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo a San Siro per il primo impegno ufficiale della nuova stagione: domani sera, alle ore 20.45, contro l'Inter di Luciano Spalletti e Mauro Icardi al "Meazza" per la 1^ giornata della Serie A TIM 2017-18.

I convocati di Mister Pioli per la gara contro l’Inter:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Khouma Babacar, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout, Hugo e Zekhnini.

Domani la squadra di Firenze vestirà la maglia bianca, quella che richiama il quartiere di Santo Spirito, un omaggio ai vincitori dell'ultima edizione del Calcio Storico.