Rifiuti abbandonati: Campi Bisenzio pensa alle telecamere

Una discarica nel sottopasso

Iniziati a Campi Bisenzio i lavori per la rimozione dei rifiuti presenti nel sottopasso di via Prunaia, rifiuti per i quali la Polizia Municipale sta procedendo con l'identificazione dei responsabili degli abbandoni.



L'assessore Riccardo Nucciotti lo spiega con un post su Facebook "L'intervento, concordato tra l'amministrazione comunale e ALIA durerà qualche giorno e prevederà successivamente anche l'installazione di telecamere, al fine di poter identificare immediatamente i responsabili di questi reati. Un grande sforzo da parte dell'amministrazione, che con l'ufficio ambiente e la Polizia Municipale sta mettendo in campo tutte le procedure necessarie per ovviare a queste cose. Tante ancora le cose da fare su questo delicato tema, per il quale confido sempre nel contributo che ognuno di noi può dare" conclude.