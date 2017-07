​Parcheggio piazza Brunelleschi, non è stato cancellato

Il cambio di assessore ha portato a cambiare rotta?

"Il parcheggio interrato di piazza Brunelleschi non è mai stato cancellato perché non c'è mai stato un accordo per una soluzione alternativa con la proprietà dell'immobile ex Cassa Risparmio di via Bufalini e adesso ci sono solo le compensazioni per il carico urbanistico della futura destinazione dell'immobile stesso" afferma Miriam Amato, consigliera di Alternativa Libera, dopo aver interrogato l'assessore all'urbanistica Bettarini in audizione in commissione Urbanistica.

"Un anno fa avevo presentato una mozione - ricorda la consigliera - e chiedevo di verificare la possibilità di trovare un accordo con la nuova proprietà del complesso ex CFR, in via Bufalini, in modo da ottenere i posti auto degli ex caveau e di altri eventuali spazi interni per i residenti della zona. Ma fui costretta a sospenderla - sottolinea la consigliera - perché l'allora assessore all'urbanistica Perra aveva dichiarato in commissione la volontà dell'amministrazione di cercare una soluzione alternativa con la proprietà. Ma era una enorme bufala e presa di giro, utile solo a calmare gli animi dei residenti di piazza Brunelleschi e a prendere tempo - accusa Amato - è bastato un cambio di assessore per cambiare rotta: a un anno di distanza l'assessore Bettarini dice che si è trattato di un impegno politico del Perra e non di un vero e proprio accordo. Il ritornello del PD de "lo stiamo già facendo" - conclude Amato - è un ridicolo bluff ".