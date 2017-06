Moda e Miss: le sfilate salutano l'arrivo dell'estate

La serata Flowers On The Dance Floor di Confartigianato ieri a Firenze. Casting regionale del concorso di Miss Italia 2017, domani alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese

Una sfilata di alta moda e gioielli e un concorso di bellezza. È così che Confartigianato ha salutato l’arrivo dell’estate con la serata Flowers On The Dance Floor che si è svolta nel weekend a Firenze, in uno dei luoghi dell’artigianato cittadino: il Vecchio Conventino di Via Giano della Bella. In passerella una delle storiche argenterie di Firenze, sulla piazza da oltre 80 anni, la Foglia Firenze 1935 e una giovane stilista fiorentina, Carlotta Comparini, che hanno presentato le loro collezioni Primavera-Estate 2017. Ad aprire la serata, grazie alla partnership con l’agenzia top-quality Arte & Moda, una Special Edition del Concorso Miss Blumare 2017: le reginette di bellezza hanno sfilato con i costumi da bagno della Carlotta Comparini Fashion Dreams e i gioielli Foglia Firenze 1935 (una Body Chain in argento dorato e la collana Blue Deep -il gioiello delle Miss- con pendente ancora marinara, che premierà le vincitrici di tutte le tappe del concorso di bellezza in Toscana, Liguria e Lombardia). Foglia Firenze 1935 ha presentato gioielli in argento 925 millesimi completamente realizzati nello studio fiorentino: opere uniche, internazionali e contemporanee nella scelta delle linee e delle finiture, realizzate però attraverso le tecniche tradizionali dell’arte orafa argentiera fiorentina. Carlotta Comparini Fashion Dreams ha fatto sfilare, con la linea mare, anche abiti da sera e da cerimonia realizzati con sapienza sartoriale in uno stile del tutto personale di trasparenze, sete e pizzi preziosi per una donna dalla spiccata femminilità. In passerella anche tre bambine: Eleonora, Sara e Sofia con tre proposte Kids sia per l’abito che per il gioielli. Tra un’uscita e l’altra delle indossatrici si sono esibite in brevi coreografie di danza classica le giovanissime ballerine (8-9 anni) della scuola di danza Dancing Time Firenze. Erano presenti, tra gli altri, il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Vittorio Sorani e Jacopo Ferretti, l’assessore allo sviluppo economico di Firenze, Cecilia Del Re, Mirko Dorementoni, presidente del Quartiere 4 di Firenze e Antonio Pagliai della casa editrice Polistampa che hanno svolto anche il ruolo di giurati nella selezione del concorso di bellezza. A vincere le selezioni di Miss Blumare è stata Asia Spina di Sestri Levante che è passata alla fase successiva del concorso insieme ad altre 4 bellezze: Sara Pinotti (Carrara), Sofia Penco (Cecina), Asia Pantosti (Livorno) e Amanda Garabini (Campi Bisenzio).

Lunedi’ 19 Giugno (alle ore 20,30), alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese (PT) verra’ effettuato il 2° casting Regionale delle ragazze gia’ iscritte alla nuova edizione del Concorso di Miss Italia 2017. Un’attenta commissione di esperti andra’ a selezionare tra tutte le candidate partecipanti gia’ iscritte al concorso, altre ragazze che potranno accedere alle varie selezioni sparse in tutta la nostra Regione e dove il primo obbiettivo da raggiungere per ognuna di loro sara’ la conquista di un posto per la Semifinale Regionale in programma ad Agosto. Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso , sara’ l’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme. E come nelle precedenti edizioni, la buona riuscita del concorso sara’ garantita dalla professionalita’ e dall’attento lavoro di Alessandro Ferrari , con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli (Foto Giovanni Rastrelli)

I requisiti per la partecipazione a Miss Italia 2017 dopo le ultime novita’ del concorso, sono l’apertura verso le ragazze straniere che siano nate in Italia e la possibilita’ di partecipare fino ad un’eta’ di 30 anni, quindi se sei una ragazza simpatica e spigliata, di un’età compresa fra i diciassette e i 30 anni (i 18 anni debbono essere compiuti entro il 24 Agosto 2017 e 30 anni entro il 31/12/2017) e naturalmente avere una bella presenza, oltre alla voglia di affacciarti al mondo dello spettacolo dove le miss godono sempre di interessanti opportunità ,iscriviti direttamente sul sito di Miss Italia, oppure chiama l’agenzia Syriostar responsabile del concorso per la Toscana al n. 0572/71779 o il n. 335/7306153 .