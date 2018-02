Marotta gol, il Siena vince e sogna

Il gol del centravanti regala tre punti fondamentali contro la Giana Erminio. Ora il Livorno è a solo due lunghezze

Il Siena corsaro porta a casa tre punti. Vince e sogna. Non stramerita, è cinico e riesce a migliorare un rendimento esterno invidiabile. La Giana Erminio mastica amaro: forse, avrebbe meritato di più del bottino vuoto.

Sullo sfondo la zampata vincente del solito Marotta: capitano coraggioso che non segna a grappoli ma che regala perle che valgono come pepite....d'oro. E' lui, ancora una volta, l'uomo del match. Scusate se è poco.

Al termine della vittoria contro la Giana Erminio, mister Michele Mignani parla così sul sito robursiena.it: “Dobbiamo lavorare su noi stessi, provare a vincere su ogni campo. Con la Giana ci siamo riusciti, soffrendo come preventivato, siamo contenti perchè hanno uno dei rendimenti più alti in casa". Appunto il rendimento in casa. E' proprio quello che dovrebbero migliorare i bianconeri.

Poi il riferimento al Livorno: "Non credo che si possa dire che è una lotta a due, ogni giornata ci possono essere delle sorprese. La Viterbese ha perso con la Pro Piacenza, una squadra che lotta per la salvezza, non c’è nulla di scontato: noi e il Livorno ci meritiamo di occupare le prime due posizioni per quello che abbiamo fatto".

Riferimento finale alla pressione che la squadra sta subendo: "La festa dei nostri giocatori a fine partita è per il minimo di pressione che ci sentiamo addosso, ci viene chiesto di vincere ogni settimana, quando porti a casa i tre punti in una partita così difficile è normale che siano gioia e felicità, abbiamo fatto una piccola impresa”.

In effetti, pensadoci bene, questo sarà l'elemento che, più che mai, da ora in poi si dovrà gestire: l'attesa, l'aspettativa dell'ambiente che comincia a sentire profumo di vertice. Il mister lo sa bene e avverte i suoi.