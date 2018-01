A fondo pagina le immagini da scaricare

Vi accompagnerà tutto l'anno sul vostro desktop con gli scatti fotografici di Monica Caleffi, dedicati agli 80 anni delll'Accademia pugilistica fiorentina

Anche quest'anno Nove da Firenze, dal 1997 il più antico quotidiano on line della città, ha il piacere di offrire ai propri lettori il Calendario on line 2018, dedicato interamente all'Accademia Pugilistica Fiorentina, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario della fondazione. Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa della redazione Monica Caleffi.

Storica palestra di pugilato attiva dal 1938, dove si impara la Noble Art, l'APF fa respirare ai suoi frequentatori l’aria dei grandi campioni, da Atzori a Bundu, ma vi si icrociano anche quei ragazzi che qui hanno imparato ad amare la Boxe ed ancora oggi, che non sono più ragazzi, gravitano nell’orbita dell’APF come amatori ed appassionati. L’APF organizza corsi amatoriali, riunioni dilettantistiche e collabora ad allestire grandi eventi pugilistici della nostra città.

Monica Caleffi aveva già realizzato il Calendario di Nove da Firenze 2016, dedicato al Calcio Storico Fiorentino. Dopo le foto di Alessandro Rella alle botteghe storiche nel Calendario on line 2017 di Nove da Firenze, Monica torna in copertina con l'aiuto di Massimo Capitani, redattore responsabile su Nove da Firenze della rubrica Pugilato.

"Ho condiviso immediatamente la proposta di Capitani e Caleffi di celebrare l'importante anniversario dell'Accademia Pugilistica Fiorentina. - spiega Nicola Novelli, fondatore 20 anni fa del giornale on line e ancora direttore responsabile - Gli scatti sono stati realizzati nella palestra del Mandela Forum di Firenze, un luogo semplice, ma prestigioso, dove si sono allenati atleti del calibro di Leonard Bundu, detentore per anni della cintura di Campione d'Europa, ma anche Angelo Ardito, Fabio Turchi e Mohammed Obbadi".

Nelle foto sono immortalati anche i soci volontari che animano tutti i giorni l'attività dell'APF, i Maestri Alessandro Boncinelli, titolare dal 1987, affiancato nel 2009 dal vice Paolo Vignoli, il Presidente onorario Ezio Sottili, il Presidente Moreno Mencucci, il Vicepresidente Fabrizio Frosali, il Direttore Sportivo Simone Sottili, il Tesoriere Massimo Nascimbene.

Fotografa:

Monica Caleffi