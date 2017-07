Fiorentina: continuano le voci e le ricostruzioni di retroscena

Fiorentina nella Top Ten europea per impiego di giocatori stranieri

Ancora un comunicato dell'ACF e altro rebus da decifrare, come quello sull'annunciata vendita. Sulle dichiarazioni comparse su siti internet circa il rapporto con Borja Valero, il Club viola precisa che il calciatore è sotto contratto con la Società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato. Poi, nel secondo capoverso, aggiunge che la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte presentate da ogni singolo calciatore, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera.

Dunque? Il comunicato pare quasi un'altra sfida, dopo quella lanciata al pubblico pagante. Stavolta vengono presi di mira i tesserati, perché "chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione". Anche se l'inizio di questo nuovo ciclo si apre con un annuncio di vendita della Società?

La previsione è che al termine della sessione di calciomercato la Fiorentina vedrà abbassarsi il Valore totale della rosa senza che diminuisca il numero di giocatori stranieri impiegati in campo (nel campionato terminato attestandosi all'80.3%, come rilevato dal Report n. 10/2017 dell'Osservatorio Calcio Italiano.