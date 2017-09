Falso allarme a I Gigli, clienti in fuga dal Centro Commerciale

Un lettore sul posto segnala a Nove da Firenze vetri rotti e persone in fuga dal primo piano

Alle 17 scatta l'allarme al Centro Commerciale di Campi Bisenzio. Scene di panico e persone in fuga dalle uscite di sicurezza, ma l'allerta rientra e dagli altoparlanti arriva l'invito a mantenere la calma.



Si sarebbe trattato di un incidente nel quale qualcuno avrebbe rotto il vetro del sistema antincendio presso i locali posti al primo piano, da qui la fuga con una donna rimasta contusa e soccorsa dal 118.



Su Twitter immediato l'hashtag #Gigli utilizzato da alcuni clienti per dare notizia dell'accaduto e per sincerarsi di quanto stesse avvenendo all'interno dei locali.



Il panico ha avuto il sopravvento e mentre c'era chi guadagnava l'uscita c'è stato anche chi si è rifugiato presso i negozi restando in attesa.