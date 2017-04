Esci dall’angolo combatti il bullismo: gli sviluppi della campagna

Interviste, iniziative ed eventi #MettiKOilBullismo

Il 23 di Marzo si è svolta una giornata dedicata alla lotta al bullismo nell’ambito della campagna promossa dall’APF e Vivere da Sportivi "Esci Dall’angolo combatti il bullismo”. I lavori sono iniziati nel primo pomeriggio con un incontro istituzionale con l'Assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. Hanno partecipato Monica Promontorio Presidente dell'associazione Vivere da Sportivi a scuola di fair play - promotrice della campagna, l'Accademia Pugilistica Fiorentina, che con la società ha un protocollo d'intesa per la veicolazione del progetto attraverso i pugili testimonial e il presidente del Comitato regionale pugilato Massimiliano Baldesi.

Ai microfoni della TV SOS Televison, l'Assessore si è rallegrato per la collaborazione dell'APF con l'Associazione, sottolineando l'importanza dello sport come mezzo di trasmissione delle campagne di valore etico, soprattutto attraverso testimonial di spessore in grado di fornire ai giovani esempi concreti e positivi. Per quanto riguarda il bullismo ed il pugilato, l’Assessore ha affermato come quest’ultimo sia la negazione del bullismo.

Ricordiamo che i testimonial per il pugilato fiorentino ad oggi sono: Leonard Bundu, Fabio Turchi, Mohammed Obbadi e Angelo Ardito.

Anche Moreno Mencucci, presidente dell'APF e Massimiliano Baldesi hanno rilasciato interviste. Il primo ha rimarcato l'impegno quotidiano delle palestre, ove l'insegnamento del pugilato è unito a quello dei valori sportivi, improntati al rispetto delle regole e dell'avversario. Il presidente Baldesi, che fin dalla nascita della collaborazione, ha dimostrato pieno appoggio per il progetto, ha parlato dell'importanza delle palestre come formazione dei ragazzi e del'individuo membro della società.

Dall'intervista della presidente Monica Promontorio è emerso la soddisfazione per la collaborazione con il pugilato fiorentino e la nascita del progetto omonimo: “esci dall'angolo combatti il bullismo” nato dall'articolo realizzato dalla redazione pugilato del giornale on line Nove Da Firenze, e di come l'etica sportiva possa contrastare il bullismo.

Al termine delle interviste Monica Promontorio ha manifestato il desiderio di organizzare a Firenze il prossimo “Video Festival”. Una due giorni che prevede la proiezioni dei video realizzati, contro il bullismo, dagli studenti italiani. Al vaglio dell'amministrazione fiorentina l'individuazione della location e la logistica per ospitare la manifestazione che si terrà nel mese di Ottobre.

Conclusa la riunione con l'Assessore, la delegazione si è spostata nella palestra dell'APF dove ha incontrato i pugili fiorentini testimonial della campagna ed il Maestro Boncinelli. Durante la sessione di allenamento sono stati realizzati alcuni scatti fotografici dall'operatore del quotidiano “La Nazione” ed alcune interviste realizzate dalla troupe televisiva di italia 7.

Al termine della giornata è stato acquisito anche il pensiero dell'ex presidente della Federazione Nazionale Alberto Brasca, quest'ultimo ha parlato del pugilato come del miglior antidoto al bullismo.

Ricordiamo che l'associazione Vivere da Sportivi, nell’ambito della sua attività, sarà presente al Festival dei Giovani che si svolgerà a Gaeta dal 4 al 7 Aprile, con i testimonial Fabio Turchi e Leonard Bundu.

Tutti i pugili menzionati sono affiliati con il promoter Mario Loreni

Ufficio Stampa “Vivere Da Sportivi. A Scuola Di Fair Play”

Silvia Barbarotta +39.339.3728738

Mail : ufficiostampa@viveredasportivi.eu - Sito Web: www.viveredasportivi.It

Ufficio Stampa “Accademia Pugilistica Fiorentina”

Sito Web: www.accademiapugilisticafiorentina.it