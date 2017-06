​Anci Toscana, Oreste Giurlani si dimette

​ Giurlani era uno dei cinque vicepresidenti di Anci Toscana

Il direttivo di Anci Toscana, già convocato per oggi pomeriggio nella sede fiorentina dell'Associazione e presieduto dal presidente Matteo Biffoni, ha preso atto delle dimissioni da vicepresidente di Oreste Giurlani, comunicate questa mattina.

Il direttivo ha ribadito la fiducia nelle indagini della magistratura, auspicando che la vicenda si possa chiarire al più presto.



Il presidente Biffoni a poche ore dalla misura degli arresti domiciliari notificata dalla Guardia di Finanza a Giurlani dichiarava: “Abbiamo massima fiducia nella magistratura e ci auguriamo che quanto prima venga fatta chiarezza sui fatti contestati all’ex presidente di Uncem Oreste Giurlani. Restiamo assolutamente garantisti sul fronte giudiziario, certi che nelle sedi opportune saranno accertati eventuali reati. Sul fronte dell’attività dell’Uncem, Anci Toscana ha dato il via in questi mesi a un nuovo corso nella massima trasparenza, rigore e responsabilità nel rappresentare i Comuni montani, assumendo fin da subito con una nuova dirigenza l’impegno a una presenza attiva sui territori, per ascoltare e intercettare le loro richieste. Siamo disponibili a valutare una sospensione delle deleghe attualmente ricoperte da Giurlani per dargli modo di chiarire la sua posizione con la massima serenità”.



Per il Pd toscano Giurlani sarebbe stato in ANCI "punto di riferimento della segreteria regionale del Pd per quanto attiene alle politiche della montagna" nell'occasione in cui ritirò la candidatura alla presidenza lasciando in campo solo Sara biagiotti, allora Sindaco di Sesto Fiorentino.