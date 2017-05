Al Sexy Disco Excelsior Jesse Jane, la star made in USA

Nel locale di Via Pistoiese a San Donnino

Firenze, 3 maggio 2017 – Una bellezza made in USA pronta a far girare la testa ai fiorentini. Una nuova super ospite è in arrivo al Sexy Disco Excelsior di Firenze che sabato 6 maggio accoglierà la biondissima Jesse Jane: l’attrice statunitense, considerata una delle stelle del porno, sarà protagonista di uno show sul palco dell’Excelsior ma dalle 23.30 sarà disponibile sia per i giornalisti che per gli autografi e le foto.

Appassionata di football e cresciuta in varie basi militari nel Midwest, Jesse Jane, al secolo Cindy Taylor, è una vera e propria icona dal DNA tutto americano. Nel 2013 è stata anche protagonista di un servizio de Le Iene dedicato al mondo del porno di Los Angeles. Nel servizio, dal titolo “Porn in the usa - Un viaggio nell' industria del porno made in America”, “la iena” Pablo Trincia l’ha intervistata in qualità di porno attrice e madre.

Il suo ingresso nel mondo del porno avviene quasi per caso, leggendo un articolo su Tera Patrick, e sul suo lavoro per la Digital Playground. Incuriosita, Jane contatta la produzione che subito la mette sotto contratto. Il suo esordio avviene nel 2003 nella pellicola “No Limits” al fianco di Jessica Drake. Sempre nel 2003, compare in un cameo nel film “Baywatch - Matrimonio alle Hawaii”.

Da quel momento è un crescendo di popolarità. Dalla conduzione, nel 2006, di due show di Playboy, di cui è stata anche ragazza copertina, ai tanti film che le hanno valso circa venti riconoscimenti tra cui, nel 2004, quello tutto italiano della fiera erotica torinese Delta di Venere come “migliore attrice americana”. Non per niente, insomma, nel 2011 è stata nominata una delle 12 stelle del porno.

Nel 2012 viene inserita nella Hall of Fame della XRCO e conduce lo show d'apertura dei 29^ AVN Awards insieme a Kayden Kross e Dave Navarro. Nel 2015 ecco anche la conduzione insieme a Thomas Ward della cerimonia dei 31^ XRCO Award. Nello stesso anno, dopo dodici anni con la Digital Playground, firma un contratto con il produttore Jules Jordan.

Il locale aprirà alle 21 per la cena al ristorante erotico con le sexy cameriere, mentre dalle 22 sarà aperto a tutti. Alle 22.45 e alle 01 show di lap dance con le 50 bellissime ragazze dell'Excelsior, intervallato dagli spettacoli di Ariel (alle 00.30) e della pornostar Valeria Curtis (alle 2). Alle 02.30 ecco lo spettacolo di Jesse Jane. Dopo di lei continuerà la lap dance fino alle 04.