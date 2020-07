Verifiche sugli appalti di Avr: respinta una mozione del Movimento 5 Stelle

L'atto presentato da Andrea Quartini impegnava la Giunta a un programma che monitorasse le commesse, l'effettiva esecuzione e la qualità dei materiali impiegati dalla holding

Firenze – Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto ieri pomeriggio una mozione, presentata da Andrea Quartini (M5S), che chiedeva il monitoraggio delle opere infrastrutturali in seguito alle indagini che hanno coinvolto Avr, la holding sottoposta a sequestro amministrativo-giudiziario su disposizione del gip del Tribunale di Reggio Calabria per presunti rapporti con la ‘ndrangheta. Quartini ricorda come Avr in Toscana "si occupi con Global Service della gestione ordinaria e straordinaria di tutte le strade di Firenze, nonché della manutenzione della Fi-Pi-Li (dal 2012)", mentre "a Pisa si è occupata della sanificazione stradale per l'emergenza Covid-19".

L’atto, nello specifico, intendeva impegnare la Giunta a prevedere una ricognizione completa delle commesse e degli appalti, conclusi o in corso d'opera, assegnati ad Avr sul territorio toscano; a operare inoltre una successiva verifica della corrispondenza tra dichiarazioni e progetti ed effettiva esecuzione "in termini di materiali, qualità costruttiva, salubrità e sicurezza", "anche tramite acquisizione documentale e accertamenti in sito e sui materiali". Si chiedeva infine di predisporre una verifica sul numero di richieste di risarcimenti per danni subiti da persone o cose "a causa di denunciate inadeguatezze di strutture stradali e infrastrutture gestite da Avr”.

"E' notizia di qualche settimana fa che AVR, società che si occupa anche di manutenzione delle strade, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per sospetta infiltrazione criminale. Tale società ha anche in gestione appalti sulla Fi-Pi-Li. Ebbene, avevamo presentato una mozione in consiglio regionale per chiedere tra l'altro una puntuale verifica e ricognizione dei lavori di manutenzione svolti da questa società. L'Aula, però, ha vergognosamente respinto la nostra mozione" commenta Andrea Quartini, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle "La Toscana è flagellata ancora una volta da uno scandalo e nessuno sembra accorgersene. Uno scandalo che ha radici lontane. AVR, l'azienda che ha lentamente conquistato, passo dopo passo, in molte città della Toscana - tra cui Firenze - anche il mercato degli appalti sulla pulizia, della raccolta dei rifiuti, e della manutenzione di molte strade della regione, è al centro di una pesante inchiesta giudiziaria. Inchiesta che non riguarda la Toscana, ma l'azienda stessa e i suoi rapporti con alcuni politici. Per la sicurezza dei toscani e non solo, avevamo chiesto NON la revoca dell'appalto - perchè i dipendenti non hanno colpe - ma che almeno si verificasse come venivano eseguiti e come erano stati eseguiti i vari lavori di questa azienda. Abbiamo infatti tutti davanti agli occhi le terribili scene in tutta Italia di ponti e strade crollate per una inadeguata o negligente manutenzione. Bastava una supervisione, una verifica, solo per permettere ai cittadini di viaggiare tranquilli per le nostre strade. La maggioranza di sinistra della Regione - bocciando il nostro atto - non ha però voluto saperne della sicurezza dei suoi cittadini. Ha battuto il pugno sul tavolo. Ed è questo, francamente, che ci inquieta, e non poco".