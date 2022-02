Un weekend d’amore nella città dei gigli

Culla del Rinascimento, palcoscenico dei monumenti più belli, terra del buon cibo e del buon vino, Firenze è la meta ideale per trascorrere il weekend di San Valentino insieme alla propria metà. Nel capoluogo toscano si respira romanticismo in ogni angolo, nei vicoli del centro illuminati dalla luna, nelle passeggiate al tramonto su Ponte Vecchio e nei punti panoramici dai quali è possibile ammirare tutte le bellezze di questa città incantevole.

Firenze è una delle città più romantiche d’Italia e del mondo e senza dubbio è la cornice perfetta per celebrare la festa dell’Amore, la sua bellezza è tale da trasformare ogni giorno nel giorno più romantico e indimenticabile. Un tramonto su Ponte Vecchio, una gita in barca sull’Arno, una passeggiata mano nella mano nei Giardini di Boboli sono gli ingredienti perfetti per una fuga d’amore. Alloggiare al Brunelleschi Hotel per ’occasione è la ciliegina sulla torta: l’albergo, uno tra i più romantici di Firenze, ha pensato un’offerta speciale per tutti gli innamorati che potranno vivere un San Valentino unico, appassionato e poetico.

Il Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin dal 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2022 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020.

Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale Osteria Pagliazza, è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio. Affianco all’Osteria si trova il Tower Bar, che propone cocktail inediti e personalizzati degustabili anche nel ristorante gourmet.

n occasione di San Valentino, la ricorrenza dedicata agli innamorati, lunedì 14 febbraio il ristorante VIVO presente a Firenze (Largo Pietro Annigoni 9A/B), proporrà uno speciale menù fisso per due persone. Gli ospiti del ristorante saranno guidati alla scoperta di sette portate dove a farla da padrone sarà ovviamente il pesce, con le specie più rinomate e pregiate dei nostri mari.

Un menù sfizioso, che esalta le materie prime e accende l’atmosfera romantica, richiamando la tradizione della cucina mediterranea, rivisitata però in chiave contemporanea.

Come sempre, particolare attenzione è posta sulla qualità dei piatti proposti, ma anche sulla materia prima utilizzata. Infatti, tutti i ristoranti VIVO, facenti parte del Gruppo Manno, leader toscano del settore ittico e del pescato nazionale, sono dotati di menù digitali che presentano l’innovativo sistema Origin-e, che, attraverso l’icona rossa tipica del map pin, consente al cliente di risalire facilmente all’origine del pesce ordinato e sapere esattamente da dove proviene. Il costo del menù è di 90 euro a coppia, acqua e caffè compresi e bevande escluse.

Per chi lo desiderasse sarà anche possibile scegliere le portate del menù alla carta. Per coloro invece che preferiscono festeggiare in tranquillità,è anche possibile ordinare comodamente da casa tramite il servizio di take away o le app di delivery Deliveroo e Glovo.

A due passi da Ponte Vecchio, nel centro storico di Firenze, Il Borro Tuscan Bistro, da poco rinnovato con spazi più ampi e suggestivi e con affaccio sul Lungarno, è pronto ad accogliere tutti gli innamorati per una romantica serata di San Valentino con una proposta culinaria dedicata, creata dall’Executive Chef Andrea Campani, all'insegna dell’amore in un perfetto equilibrio tra semplicità, ricerca epassione. Lo speciale menu a degustazione è nel segno di una cucina che esalta ingredienti stagionali freschi, materie prime del territorio e dell’Orto del Borro in abbinamento ai vini de Il Borro.

Per l’occasione Il Borro Tuscan Bistro propone la selezione Sfumature di Rosé Bolle di Borro 2014 (Rosato metodo classico 100% Sangiovese e 60 mesi sui lieviti) e Rosé del Borro Igt Toscana 2020, due vini biologici rosati, Sangiovese in purezza, espressione della Toscana più autentica e di grande eleganza, l’ideale per brindare all’amore, in tutte le sue forme e libertà.

Hard Rock Cafe Firenze celebra la Festa di San Valentino con una settimana interamente dedicata all’amore, proponendo dal 9 al 15 febbraio un menù in edizione limitata per cuori smisurati e colmi di romanticismo.

A rendere ancora più speciale la serata di San Valentino non mancheranno l’intrattenimento e il divertimento. Il Cafe di Firenze propone per gli innamorati che prenotano la cena del 14 febbraio l’occasione di partecipare, a partire dalle 20.30, al gioco interattivo “Let’s Play a Love Game. Quanto sei RockMantico da 1 a 10?” durante il quale le coppie potranno cimentarsi su domande a tema San Valentino riguardo alla musica e non solo. Condurranno la serata Fausto Peppi e DJ Pigi, direttamente dal programma ‘Una poltrona per due’ di Radio Bruno e guideranno gli ospiti durante le due manche a sfidarsi a colpi di telecomando con tecnologia wireless (a cura di Wicontest).