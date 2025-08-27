Stupefacenti: la Polizia di Stato di Firenze arresta tre nigeriani

Nella serata del 25 agosto, nell'ambito dei predisposti servizi straordinari di controllo del territorio e, in particolare, delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti Reparto Prevenzione Crimine Toscana, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Empoli, hanno tratto in arresto tre cittadini nigeriani di 26, 33 e 38 anni, trovati in possesso di ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta ai fini di spaccio.

I tre soggetti – a bordo di una fiat punto – sono stati inseguiti e fermati dalla Polizia di Stato dopo essersi dati alla fuga ad un posto di controllo, disattendendo l’alt intimato dagli agenti.

Arrestata la marcia del mezzo, il conducente è stato messo in sicurezza, mentre gli altri due hanno tentato di fuggire, ma sono stati tempestivamente fermati a pochi metri di distanza dal veicolo.

Una volta raggiunti dai poliziotti, uno dei due uomini - nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga - li colpiva con calci e pugni, cagionando loro plurime contusioni.

A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 485 gr. di eroina suddivisa in 44 ovuli, 0,85 gr. di hashish, 0,54 gr. di marijuana, 990 € in contanti e 4 telefoni cellulari.

Ultimate le operazioni di rito, i giovani sono stati tratti in arresto per i reati di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, condotti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano a disposizione dell’A.G.

Il conducente dell’autovettura è stato, inoltre, sanzionato per non essersi fermato all’alt intimato e per aver condotto la vettura con patente di guida mai conseguita.

Nel tardo pomeriggio del 22 agosto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli hanno identificato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane cittadino marocchino, quale presunto autore di una rapina commessa nel centro urbano in danno di un cittadino albanese di 32 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli, alle ore 17.10 circa, l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua vittima appena uscita da un negozio di compro oro, colpendola con calci e pugni e sottraendole una somma di denaro di euro 120.

La persona offesa - tempestivamente soccorsa dal personale della Polizia di Stato e dal 118 e trasportata presso l’Ospedale di Empoli – ha riportato una frattura del naso, lesioni alla spalla sinistra, oltre a un trauma.

L’aggressore è stato immediatamente identificato grazie alle telecamere di vigilanza del centro cittadino e rintracciato nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli.

Nel corso della perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di un panetto di hashish per un peso di 11,65 gr.

Il soggetto, già gravato da precedenti penali, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano Firenze.