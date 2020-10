“Mascherine anche all'aperto? Se contagi aumentano, valutare misura in tutta Italia”

Gelli (Fondazione Italia in Salute) elogia Zingaretti

Roma, 2 ottobre 2020 - “Bene il presidente Zingaretti che, a fronte del crescere dei contagi e dei ricoveri per Covid nel Lazio, ha deciso opportunamente di inserire un obbligo nell'utilizzo di mascherine anche all'aperto. Ricordiamo che, fino a che non sarà pronto un vaccino efficace, le uniche armi a nostra disposizione per difenderci dal virus restano proprio l'uso delle mascherine, l'igienizzazione frequente delle mani ed il mantenimento delle distanze". Così il presidente della Fondazione Italia in Salute, Federico Gelli, ha commentato l'ordinanza della Regione Lazio.

"Quanto alla possibilità preannunciata dalla sottosegretaria alla Salute Zampa di estendere l'obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia, direi che la situazione andrà valutata a livello regionale di settimana in settimana. In caso di una costante crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale, questa è una decisione che potrà essere sicuramente presa in considerazione. Se oggi l'Italia può vantare un numero di casi più basso rispetto ai paesi europei confinanti è anche grazie all'alto livello di attenzione tenuto da istituzioni e popolazione. Non dobbiamo abbassare la guardia", ha concluso Gelli.