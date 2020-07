"Sblocco ampliamento della pista di Peretola, ottima notizia per Firenze"

Decreto Semplificazioni, Cellai (FI) commenta alcune notizie di stampa: “Giudichiamo molto positivamente che, come si apprende, tutti gli elementi già valutati in sede di Vas siano dati acquisiti”

“Lo sblocco all’ampliamento della pista di Peretola è un’ottima notizia per una città come Firenze che si trova risucchiata in una grande crisi economica senza precedenti e che non può perdere l’occasione delle infrastrutture” dichiara Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia. “Come ribadito dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in occasione dell’incontro che abbiamo promosso con le categorie economiche venerdì scorso, l’aeroporto è indispensabile per lo sviluppo della città e della Regione”.

“Giudichiamo molto positivamente che, come si apprende dalla stampa, tutti gli elementi già valutati in sede di Vas costituiscano dei dati acquisiti” rimarca Cellai. “Una semplificazione non da poco che va in aiuto a Firenze e ai sorvolati di Brozzi, Peretola e Quaracchi. A più riprese, come nel caso dello stadio, ho denunciato quanto le lungaggini siano dannose per gli imprenditori e per l’economia, oggi bisogna riconoscere che si è fatto un importante passo in avanti verso una città più moderna”.