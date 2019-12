Prenotazioni sanità: c'è un nuovo numero, è lo 055 54 54 54

Da oggi con l’attivazione su Firenze, lo 055 54 54 54 funziona anche per le prenotazioni su tutti i territori dell’Azienda. Nella sola giornata di ieri gestite col numero unico 3030 chiamate

Firenze – Anche per il territorio di Firenze si potranno prenotare visite ed esami chiamando lo 055 54 54 54. Da oggi per l’area fiorentina è stato attivato il servizio di Prenotazione sistema sanitario nazionale per prenotazione, disdette o spostamento (Tasto 2)di prestazioni sanitarie. Telefonando al nuovo numero unico dell’Azienda sanitaria sono attivi da giorni su Firenze anche i servizi di Urp, Area a pagamento, Screening oncologico e Libera professione.

Per il Call Center fiorentino del Cup l’orario delle chiamate è sempre dal lunedì al venerdì 7.45-18.30 e il sabato mattina dalle 7.45 alle 12.30.

Con il territorio fiorentino si è completata l’attivazione su tutti e 4 i territori dell’Azienda Usl Toscana centro, Firenze, Empoli, Prato, Pistoia, del numero unico per il servizio prenotazione, disdette o spostamento (Tasto 2). Gli altri servizi Urp (Tasto 1), Area a pagamento (Tasto 3), Screening oncologico (Tasto 4), Libera professione (Tasto 6), sono anch’essi attivi da giorni oltre che su Firenze anche su Empoli, Prato e Pistoia.

I vecchi numeri di call center del Cup sono ancora funzionanti per dare indicazioni sulle modalità per collegarsi al nuovo numero unico. Chiamando, per esempio, il vecchio numero del territorio fiorentino da telefono fisso 840 003 003, l’utente riceve l’indicazione di telefonare allo 055 54 54 54. Solo per il territorio dell’empolese è necessario chiamare subito lo 055 54 54 54.

Nella sola giornata di ieri con il nuovo numero unico 055 54 54 54 sono state gestite 3030 telefonate.