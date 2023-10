Prato di Cioccolato: golosità e attrazioni

Da venerdì 13 ottobre fino a domenica 15 nella centralissima piazza Duomo arriva Un Prato di Cioccolato con tutte le sue attrazioni: i profumi del cioccolato invaderanno la città, ci sarà animazione per bambini, dimostrazioni live dolci e salate e tanto spazio sarà dedicato anche alla solidarietà. La dodicesima edizione di Un Prato di cioccolato è organizzata da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con CNA Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese.

Quest’anno l'evento si arricchisce di un’importante collaborazione con Unicef. Saranno infatti molti gli eventi da non perdere durante i giorni di Un Prato di Cioccolato dove la dolcezza si accompagnerà alla solidarietà.

Domenica 15 ottobre alle 9 ci sarà UnicieAccoglienti, un convegno che tratterà il tema "Emergenza turca e siriana, quali i percorsi di accoglienza e cura dei minori. Una riflessione normativa." Parteciperanno il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore all’Istruzione pubblica Ilaria Santi e l'assessore allo Sviluppo Economico Benedetta Squittieri.

Alle 10 interverrà Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, con una testimonianza diretta delle realtà della Turchia e altri esperti sul tema delicato dell'accoglienza. Alle 10.40 il Cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico che si collegherà dalla Siria. Alle 10.50 Roberto Seghi Rospigliosi, pedagogista e giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze, parlerà di "Forma e Contenuto. Accoglienza e cura". Alle 11.10 interverrà Cliò Gakis, esperta in governance e diritto migratorio internazionale e europeo, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze, sul tema "Una visione solidaristica della normativa sulla minor età".

La partecipazione al convegno è gratuita ma è necessario prenotarsi per telefono o via mail a comitato.prato@unicef.it.

A seguire, ci sarà il pranzo di beneficenza "Unici e Fondenti" nel chiostro di San Domenico per la raccolta di fondi a favore di Unicef che li utlizzerà per i bambini di Siria e Turchia, ancora sconvolte dal terremoto. Nel Chiostro, concesso gratuitamente dalla Diocesi di Prato, verrà servito un menù ideato e preparato dalla chef Mara Taddei del ristorante Le Garage Bistrot. Ancora possibile prenotarsi collegandosi a questo indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-unici-e-fondenti-pranzo-solidale-per-unicef-nel-chiostro-di-san-domenico-709269372787?fbclid=IwAR2OzCYf2vHjsWZVmtGgf1sII7usPr5FzAvRFFdAOsfcDFk_yto2RLoMa4U.

Il pranzo solidale è nato grazie alla disponibilità e all’impegno, completamente a titolo gratuito, di associazioni di categoria del territorio, CNA Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia Prato, Confesercenti di Prato, Unione Prato Imprese , Consorzi e Comitati di cittadini, Quelli di Piazza Ciardi, Comitato Cittadini del Lungo Bisenzio, Comitato San Domenico, Comitato via Luigi Muzzi e via Guasti, Comitato via Pomeria, Condominio Lipp, Consorzio Santa Trinita, le Botteghe di via Ferrucci, la Diocesi di Prato, il, Ristorante Le Garage Bistrot, Pasticceria Peruzzi, Birrificio I due mastri, Pizzeria Amalfi, la Fondazione Opera Santa Rita, la Mensa La Pira, Slow Food di Prato, Mercato Terra di Prato e Upa.Il pranzo sarà servito dai ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita e dai volontari del Comitato via Pomeria, Quelli di piazza Ciardi, Comitato Cittadini Lungo Bisenzio, Le Botteghe di via Ferrucci, Giovani imprenditori CNA Toscana Centro, mensa La Pira.

Sempre domenica, dopo le 18, ci sarà una degustazione ad offerta libera per tutti e il ricavato sarà devoluto a sostegno dell'azione dell'Unicef in Libia, colpita com'è noto da recenti e devastanti inondazioni.