Olimpiadi in Toscana? C'è chi dice no

“Tra campi larghi e progressisti, le Olimpiadi della Toscana sono un’idea che resta sempre a galla, senza mai cedere al senso del ridicolo, e alla propaganda elettoralistica.

Ci aveva già provato Nardella, insieme a Giani, Bonaccini e Merola, ora si salda una intesa centrosinistra e centrosinistra a livello regionale.Abbiamo la certezza che non sia l’amore per lo sport a stare dietro a questo progetto. L’evento rappresenterebbe un’accelerazione per tutti i progetti di devastazione del territorio, a partire dal nuovo aeroporto di Peretola, mentre non metterebbe in primo piano i bisogni della popolazione a partire da quella pendolare (per fare un esempio).

Basta pensare cosa sta succedendo per l’inverso 2026 a Cortina. L’impatto negativo sulle città e sui territori è attestato anche in pubblicazioni scientifiche da tempo. Questo modello di sviluppo, portato avanti in maniera bipartisan come dimostra anche il voto in Consiglio regionale, è insostenibile, in termini economici, ambientali e sociali.

Si prova a sfruttare l’onda emotiva delle Olimpiadi appena concluse, gettando fumo negli occhi per provare anche a coprire il disastroso governo di Giani e del centrosinistra in questi 5 anni.

Prepareremo in queste ore una mozione da portare nei rispettivi consigli comunali di segno opposto. Abbiamo bisogno di investire, infatti, in attività sportive dal basso e diffuse, senza sottovalutare l'importanza dell’agonismo ma avendo presente che questo diventa spesso la tenda dietro cui si consumano logiche di estrazione massima di profitto”.

Sono dichiarazioni di Dmitrij Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune Firenze e di Ciccio Auletta, consigliere comunale Diritti in Comune Pisa