Miss Castiglione della Pescaia è Arianna Polidori

Miss Castiglione della Pescaia 2022 si chiama Arianna Polidori e viene da Prato.

Vittoria al fotofinish per la bella concorrente pratese che prevale sul gruppo di altre 23 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana.

La manifestazione divenuta un appuntamento ultra decennale nel cartellone degli eventi estivi organizzati dall'Amministrazione Comunale, dopo due anni di stop causa pandemia Covid-19, ha riportato in piazza Orto del Lilli il pubblico dei grandi eventi.Veramente non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dalla signora Susanna Lorenzini assessore al Turismo del Comune di Castiglione e dalla signora M.Elena Canu dell'Ufficio Turismo e Museo nel dover selezionare tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara le pretendenti ai podi della serata, ed al termine dello scrutinio finale (al fotofinish) ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Castiglione della Pescaia 2022 - ARIANNA POLIDORI - di Prato - 21 anni - impiegata - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - SERENA SESTINI - di Massa - 21 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LUNA GALLETTI - di Soiana (PI) - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - LARA GORACCI - di Albinia (GR) - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dell'Ariete.

5^ Classificata- Miss Quinta Classificata - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - HANNAH RUTH DEVINE - di Pisa - 25 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Gemelli.

La prima Classificata e' stata premiata dalla signora Lorenzini e rafforza cosi la sua candidatura in vista della Semifinale Regionale di Miss Toscana in programma per domenica 7 agosto al Dancing discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese.

La serata è stata condotta brillantemente da Raffaello Zanieri, che almomento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numerosissimo pubblico presente fino alle premiazioni, con le sue performance canore, ospite e giurata d'onore l'attrice e showgirl Giulia Montanarini.

Molto gradite dal pubblico presente le esibizioni di ballo proposte dalgruppo Bulli & Pupe di Grosseto coordinati dalla maestra Katia Remati, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Patrizia e Paolo Antilli titolari del salone AR Stilisti per Capelli con salone a Castelfiorentino.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar diGerry Stefanelli di Montecatini Terme da 40 anni responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Stefano Petruzzi e Andrea Governi.