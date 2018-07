Mamme No Inceneritore bocciano la raccolta differenziata al Campi Beer Festival

Due anni fa la prima segnalazione sulla raccolta dei rifiuti durante l'evento

Due anni dopo la prima incursione al Campi Beer Festival "niente è cambiato" esclama il Comitato ambientalista, che esprime questo giudizio "In questi anni si è parlato tanto di raccolta differenziata, di iniziare un percorso diverso e virtuoso, durante la campagna elettorale si sono promesse grandi cose, ma per ora il risultato è sempre lo stesso: bocciatura totale per il servizio di raccolta differenziata targato Alia Servizi Ambientali Spa e Comune Campi Bisenzio durante un evento cosi importante".

La situazione riscontrata dagli ambientalisti "Conferma in parte il perché delle pessime percentuali di raccolta differenziata raggiunte dal Comune di Campi Bisenzio rispetto a comuni con ugual numero o addirittura maggiore di abitanti in Toscana; tra questi Empoli e Capannori".

Ma quali sono le criticità segnate nella black list del comitato? "Pochi i cestini della differenziata distribuiti nell'area della festa e spesso di mono materiale e non misti. Vi erano cestini solo per l'indifferenziato o solo per la plastica. Praticamente inesistenti i cestini per l'umido. Il risultato, evidente agli occhi di tutti, è che ogni cestino diventata un raccoglitore di qualsiasi cosa: carta, tanta plastica e umido".

C'è poi un'altra segnalazione "Il fatto più grave è che gli stessi organizzatori passavano a sparecchiare i tavoli buttando tutto in un unico grande sacco nero".

Due anni fa un'azione dimostrativa all'interno della festa, per mostrare, sacchetti alla mano, come poter differenziare i rifiuti "In pochi attimi tutto cambiò. I campigiani iniziarono subito a differenziare bene e alla fine il sacchetto dell'indifferenziata rimase praticamente vuoto, privo di rifiuti... lo stesso risultato che toccherebbe a inceneritore e discariche se si applicassero le buone pratiche".

Le Mamme No Inceneritore si rivolgono al sindaco rieletto Emiliano Fossi e ad ALIA che "In Italia esistono delle società pubbliche che nel gestire i rifiuti hanno già pensato anche agli eventi, e hanno trovato delle ottime soluzioni che addirittura fanno risparmiare in bolletta, un esempio tra i tanti che potremmo consigliare sono gli Ecoeventi secondo Contarina SpA che copre un'area di circa 50 comuni, pari a 554000 abitanti, e già da anni ha raggiunto l'85% di raccolta differenziata con obiettivo al 96% nel 2021".