Lunedì 12 agosto 2024 le Stelle cadenti

La “Notte dei desideri” arriva al Parco Sculture del Chianti di Pievasciata (Siena) con un appuntamento dedicato al cielo stellato: lunedì 12 agosto, infatti, il Parco si aprirà a una affascinante osservazione delle stelle cadenti, guidata da un ospite d’eccezione. Alessandro Marchini, direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena, ed il suo staff, infatti, faranno da guida per tutti i visitatori del Parco, in una serata alla scoperta del cielo nella notte migliore per osservare le stelle cadenti.

Non è tutto: la serata, infatti, è pensata come un vero evento ENO-G-ASTRONOMICO che mescola sapientemente la magia del cielo con i gusti della terra. Prima dell’osservazione delle stelle cadenti, infatti, sarà possibile degustare quattro vini del territorio grazie alla collaborazione delle aziende vinicole Losi Querciavalle e Poci Toscana, insieme a un apericena organizzato con La Taverna della Berardenga.

LUNEDÌ 12 AGOSTO - programma della serata:

⁠ dalle 18.00 Visita in autonomia del Parco

⁠ ore 19.00/19.30 Degustazione di vini e apericena

⁠ ore 20.45 Osservazione guidata del cielo

Ingresso € 25 adulto | € 15 Under 18 | Gratuito 0/4 anni

Evento in collaborazione con Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena, Losi Querciavalle, Poci Toscana e La Taverna della Berardenga.

****

Martedì 13 agosto tornano i concerti al tramonto all’Anfiteatro

Dopo la “Notte dei desideri” torna, inoltre, l’appuntamento con la 14esima stagione dei concerti al tramonto.Martedì 13 agosto alle 19, infatti, saliranno sul palco dell’Anfiteatro i Marabesque (Fabio Balzano alla chitarra e voce; Federico Calabretta al piano; Daniele Magnani alle batterie; Marco Lorini al contrabbasso): ispirato agli arabesque, forma di disegno intrecciato, il repertorio del gruppo è formato da brani originali e inediti che si mescolano nei diversi sound della world music, influenze che attraversano i porti del gipsy jazz, dello swing e del latin jazz e arrivano a fondersi. Testi accattivanti che mescolano la poesia all’ironia e arrangiamenti mai scontati creano il disegno della band, un percorso unico e divertente di musica parole e danze.

Il concerto al tramonto sarà accompagnato, come sempre, da una degustazione di vini delle aziende del territorio: martedì 13 agosto toccherà all’azienda Losi Querciavalle, mentre la Fattoria Culturale Luna Etrusca si occuperà nuovamente di organizzare il picnic “ad arte”, quattro portate a tema pensate per arricchire l’aperitivo (picnic su prenotazione, entro il lunedì precedente allo spettacolo).

****

INFORMAZIONI PRATICHE

Gli eventi del Parco sono adatti a un pubblico di ogni età. La prenotazione è consigliata.

Ingresso € 10 adulti | € 5 Under 18/Studenti Unisi & Unistrasi | Gratuito 0/4 anniPicnic ad Arte: € 10 su prenotazione, entro le ore 13 di lunedì.

TESSERA DI MARMO: Con le tessere stagionali in marmo si può assistere a tutte le 8 serate a soli € 50,00 (anziché € 80); le tessere non sono nominali e sono cedibili.