Liste di attesa in Toscana: polemiche sulla cessione ai privati

I sindacati attaccano la riorganizzazione del sistema

I sindacati commentano la notizia che vedrebbe la ASL Toscana Centro "cedere circa 3 milioni di euro ai privati per ridurre le liste di attesa". Ad esserne coinvolti i cittadini di Firenze, Prato e Pistoia.



Si tratterebbe per il Segretario Regionale Confederale ed il Segretario Regionale UIL Annalisa Nocentini e Mario Renzi di "una sostanziale dichiarazione di resa di fronte ad un problema che non si è capaci di risolvere".



Il problema serio. "Il bilancio aziendale della ASL dovrebbe servire a produrre le prestazioni che servono e non a comprarle altrove con evidente inevitabile aggravio di spesa. Ma questo è l'effetto di un'assetto aziendale che volutamente è stato lasciato sostanzialmente "acefalo" per più di un anno e mezzo, proprio per aspettare la soluzione dei guai personali del Dottor Morello e che ha prodotto guasti organizzativi interni assoluti. Verrebbe da domandarsi cosa è stato fatto dalla ASL Toscana Centro negli oltre 2 anni di sua esistenza per riorganizzare la rete della diagnostica e quella della specialistica ambulatoriale in chiave integrata su un territorio così ampio? I risultati sono davanti agli occhi di tutti e fanno drammaticamente pena. Possibile che con i parametri di risorse umane, economiche e strumentali che la Regione garantisce alla ASL Toscana Centro che sono i migliori d'Italia, non si riescano a riorganizzare i servizi ai cittadini in maniera decente?"



Ed ancora "Possibile che non si riesca a sconfiggere un fenomeno come quello dei "tempi di attesa" che in massima parte è determinato proprio dai conflitti di interesse che caratterizzano una parte degli attori del sistema? Forse è l'ora che anche in Regione qualcuno si svegli e chieda conto ai manager delle situazioni di vera e propria inefficienza conclamata ed autodichiarata. Farebbe molto bene a svegliarsi l'Assessore Saccardi il cui atteggiamento in questi 2 anni è parso più aderente al ruolo di "nume tutelare" del Dottor Morello che a quello di garante dei diritti alla salute dei Cittadini di Firenze, Prato e Pistoia. Per nostro conto, come UIL stiamo esaminando gli atti che la Direzione Aziendale ha recentemente assunto sulle liste di attesa cedute ai privati e non mancheremo di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti ogni aspetto che possa rappresentare utilizzo indebito o distorto delle risorse pubbliche".