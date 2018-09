Le parole do mister Andreazzoli in vista di Empoli vs Lazio.

L'Empoli di mister Andreazzoli: la prima sfida con una squadra di prima fascia.

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio:

"Da parte della mia squadra - ha dichiarato il tecnico azzurro - c'è una certa curiosità non tanto perchè si andrà ad affrontare la Lazio ma soprattutto perchè si tratta di una squadra di prima fascia: e per noi si tratta della prima volta. Tornando a parlare della Lazio è un team che stimo moltissimo per come giocano e per la forza che hanno, così come stimo il loro allenatore. La Lazio è una squadra che mi piace sotto vari aspetti: per come partecipano alla manovra, per le individualità e per come giocano. Da parte c'è la consapevolezza di trovarci di fronte ad una grande squadra, una squadra potente sotto ogni punto di vista sia tecnico che fisico. Parlando del modulo si può dire che ha la sua rilevanza come collocazione sul terreno di gioco ma ci sono altre cose che rilevano oltre quello: tutto dipende da come venga interpretato il gioco, da come si affrontano le situazioni ma soprattutto da come si affrontano quelle impreviste. Il calcio non è sempre logica ma si rivela spesso come una somma di situazioni anche imprevedibili e se una squadra riesce a gestire l'imprevedibilità può esserne avvantaggiata, anche se più forte da tutti i punti di vista. Quindi sarà opportuno mettere in pratica tutto ciò che sappiamo fare con qualcosa in più proprio per il livello della squadra che andiamo ad affrontare.Ribadisco che sarà una gara impegnativa ma la mia squadra sarà pronta, come sempre."

