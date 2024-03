Lavori a Firenze nella settimana di Pasqua

Nuovo asfalto sulla rampa di accesso al Viadotto dell’Indiano da viuzzo dei Sarti, in via della Vigna Nuova e via degli Strozzi. Ma anche risanamenti stradali in via Magellano e alla rotatoria di via Panciatichi. E ancora lavori per allacci alla rete idrica in via Calvi e via dei Cadolingi. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda il Viadotto dell’Indiano, l’intervento programmato prevede l’asfaltatura in orario notturno della rampa di accesso al ponte da viuzzo dei Sarti. Dalle 21 di lunedì 25 alle 6 di venerdì 29 marzo sarà in vigore un divieto di transito su viuzzo dei Sarti (tra la piazza Caduti dei Vigili del Fuoco e il Viadotto dell’Indiano nella sola direttrice verso Firenze nord) e sulla rampa di accesso del Viadotto nella sola direttrice verso Firenze Nord). Percorso alternativo: viuzzo dei Sarti-via Canova-via Simone Martini-Viadotto dell’Indiano.

Saranno effettuati da martedì 26 a giovedì 28 marzo in orario notturno (21-6) le asfaltature su alcune strade del percorso del Tour de France. Si tratta di via degli Strozzi e via della Vigna Nuova. La prima notte (tra martedì e mercoledì) i lavori interesseranno via degli Strozzi che sarà chiusa da via Tornabuoni a via dei Vecchietti; nell’area di intersezione tra via della Vigna Nuova-via Tornabuoni e via degli Strozzi sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato.

Circolazione interrotta in via dei Pescioni mentre in via del Campidoglio sarà istituito un senso unico da via dei Pescioni verso via dei Vecchietti. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato via della Vigna Nuova diretti in via degli Strozzi: via Tornabuoni-piazza degli Antinori-via degli Agli-via Roma oppure via degli Agli-via dei Pescioni-via del Campidoglio. Per i veicoli provenienti da piazza Goldoni diretti in via degli Strozzi/piazza della Repubblica: lungarno Corsini-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via Porta Rossa-piazza dei Davanzati-via dei Sassetti.

La notte successiva i lavori si sposteranno in via della Vigna Nuova con divieto di transito da via del Parione a via Tornabuoni. Circolazione interrotta anche sulle direttrici piazza dei Rucellai-via del Purgatorio, via dei Palchetti-via dei Federighi. In via dei Palchetti previsto un senso unico da via del Moro verso via dei Federighi.

Giovedì 28 marzo, in orario 9-19, sono in programma i lavori di asfaltatura nel tratto di via Magellano in corrispondenza dell’intersezione con via Benedetto Dei. Previsti nella prima fase restringimenti di carreggiata, nella seconda fase anche un senso unico in via Benedetto Dei in direzione di piazza del Terzolle. I lavori proseguiranno in orario notturno 21-6 in via Panciatichi interessando la corsia verso via Caboto da via Pancaldo alla rotatoria in direzione di via Caboto, in tratto interno dalla corsia di ingresso in via Panciatichi alla corsia di ingresso da via Magellano. Divieto di transito in via Magellano dall’intersezione con la rotatoria in direzione di via Leone Pancaldo a via dei Caboto nella sola corsia in direzione di via dei Caboto. Percorso alternativo: via Pancaldo-via Vasco de Gama-via Panciatichi; via Panciatichi-piazza Mattei-via di Caciolle-via Don Corso Guicciardini-via Magellano. Termine previsto 30 marzo.

Ecco gli altri principali interventi.

Via Signorelli: proseguono i lavori relative alle nuove linee interrate dell’alta tensione dell’energia elettrica. Lunedì 25 marzo saranno istituiti un senso unico tra via del Saletto verso via Canova e restringimenti di carreggiata a tratti. Percorso alternativo: via Signorelli-via Canova-via Simone Martini-via Signorelli. Termine previsto 4 aprile.

Via Livorno: anche in questo caso si tratta di lavori per l’alta tensione con divieto di transito dal varco di ingresso al parcheggio a 30 metri da via Romagna Toscana in direzione di via Baccio da Montelupo e restringimenti di carreggiata a tratti. Termine previsto 9 aprile.

Via di Boldrone: da lunedì 25 marzo è in programma un intervento per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 29 marzo la strada sarà chiusa tra via della Pietraia e via della Quiete. Itinerario alternativo da via della Pietraia per via della Quiete: via della Pietraia-via di Castello-via della Querciola-via Reginaldo Giuliani-via Crocetta-via Sestese-via Caldieri-via del Chiuso dei Pazzi.

Via dei Cadolingi: per un allaccio alla rete idrica scatterà la chiusura della strada da via del Chiuso a via Mantignano. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 25 a venerdì 29 marzo. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi.

Via Calvi: anche in questo caso si tratta di lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 25 a sabato 29 marzo circolazione interrotta tra via del Campo di Marte a via Damiano Chiesa. Sarà istituito inoltre un senso unico in via del Campo di Marte da viale Malta in direzione di via Calvi.

Via del Poderaccio: da lunedì 25 marzo sono in programma i lavori per un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Fino al 30 marzo circolazione interrotta da via dell’Argingorsso a via dell’Isolotto, Saranno chiuse anche via dello Scalo (da via dell’Argingrosso a via dell’Isolotto), via dell’Isolotto (da via dello Scalo a fine strada). Itinerario alternativo: via dell’Isolotto-via dello Scalo-via dell’Argingrosso-via del Poderaccio.

Via Cittadella: nell’ambito dei lavori per il passante dell’Alta Velocità lunedì 25 e martedì 26 marzo è in programma lo smontaggio di un macchinario. Sarà istituito un divieto di transito da via delle Ghiacciaie e viale Belfiore. Inoltre in via delle Ghiacciaie previsto un senso unico da via della Cittadella in direzione di viale Belfiore.

Via della Mosca: per un trasloco lunedì 25 marzo in orario 6-11 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Neri e via dei Saponai. Stesso provvedimento il giorno successivo, martedì 26 marzo sempre dalle 6 alle 11, ancora per un trasloco.

Via Santa Monaca-piazza del Carmine: anche in questo caso si tratta di un trasloco. Dalle 21 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 marzo circolazione interrotta la direttrice via Santa Monaca (tratto piazza del Carmine-via dei Serragli)-piazza del Carmine (tratto via Santa Monaca-Borgo Stella). Itinerario alternativo: via dei Serragli-via Santa Monaca-Borgo Stella-piazza del Carmine.

Via Ricasoli: da lunedì 25 a giovedì 28 marzo per un intervento edile sarà in vigore un divieto di transito da via dei Biffi a piazza Duomo.

Via Calandrino-via del Bersaglio-via dei Maffei: proseguono le operazioni di demolizione della scuola Calvino. Da lunedì 25 marzo via Calandrino sarà interrotta da via Mafferi a via Boccaccio. Previsti restringimenti in via del Bersaglio e via Maffei. Itinerario alternativo: via Maffei-via Madonna della Querce-via Boccaccio. I provvedimenti saranno in vigore fino all’8 giugno.

Via di Novoli: da lunedì 25 a giovedì 28 marzo in orario notturno sono in programma interventi nell’ambito del restauro dell’ex Centrale termica Fiat. Dalle 21 alle 5.30 sarà interrotta la circolazione tra via Forlanini e via dei Barucci; stesso provvedimento anche in via Forlanini nella corsia di destra per immissione in via di Novoli. Itinerario alternativo: via Forlanini-viale Guidoni-via Pertini-via di Novoli.

Via dei Medici: per la manutenzione della grondaia di un tetto lunedì 25 marzo in orario 5-18 la strada sarà chiusa da via degli Speziali a via dei Tosinghi. Percorso alternativo: via degli Speziali-via Roma-via dei Tosinghi.

Piazza Indipendenza- via Ridolfi- viale Strozzi: sarà effettuato in orario notturno lo smontaggio di una gru edile. Dalle 23 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 marzo sarà interrotta la circolazione sulla direttrice viale Strozzi (dal sottoattraversamento del piazzale Bambine e Bambini di Beslan a via Ridolfi)-via Ridolfi (da viale Strozzi a piazza Indipendenza)-piazza Indipendenza (da via Ridolfi a via XXVII Aprile). I provvedimenti saranno replicati con lo stesso orari la notte successiva. Itinerario alternativo per i mezzi inferiori ai 35 quintali da via delle Ruote-via San Zanobi-via XXVII Aprile.

Percorso alternativo per i mezzi superiori ai 35 quintali provenienti da via Mafalda di Savoia, da piazza della Libertà e da viale Lavagnini e diretti in via Nazionale: viale Milton-viale Strozzi-via Ridolfi-piazza Indipendenza. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dello Statuto e diretti in via Nazionale: via Caduti di Nassiryia-viale Strozzi-via Ridolfi-piazza Indipendenza-via Nazionale.

Via del Campuccio: per un trasloco lunedì 25 marzo da mezzanotte alle 14 la strada sarà chiusa da via dei Serragli a via delle Caldaie. Percorso alternativo: via dei Serragli-via Santa Maria-via delle Caldaie.

Via Magliabechi: per il sollevamento di macchinari in quota dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 marzo sarà in vigore un divieto di transito da Corso dei Tintori a Borgo Santa Croce.

Via Sant’Elisabetta: per lavori edili da lunedì 25 a giovedì 28 marzo in orario 8-24 sarà in vigore un divieto di transito tra Corso e via delle Oche. Percorso alternativo per via delle Oche: Corso-via Calzaiuoli-via Sant’Elisabetta.

Via Ancillotto: martedì 26 marzo in orario 9-19 sarà effettuato un intervento edilizio con piattaforma aerea. Prevista prima la chiusura del tratto via Wolf Ferrari-via Morlacchi e a seguire del tratto via Ancillotto-via Jommelli. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Ancillotto e diretti in via Vecchi (prima fase): via Ancillotto-via Ferrari-via Jommelli-via Morlacchi-via Ancillotto-via Vecchi. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Morlacchi e diretti in via Ancillotto (seconda fase): via Morlacchi-via Jommelli-via Ferrari-via Ancillotto.

Borgo Santi Apostoli: martedì 26 marzo è in programma il sollevamento di materiali. Dalle 9.30 alle 16 sarà interrotta la circolazione nella direttrice Boro Santi Apostoli-Chiasso degli Altoviti-Chiasso Ricasoli-via delle Bombarde-piazza del Limbo-via del Fiordaliso-Chiasso dei Del Bene-Chiasso Cornino-Chiasso delle Misure-Chiasso di Manetto. In orario 9-18 sarà in vigore anche un senso unico in Borgo Santi Apostoli da Vicolo dell’Oro verso via Por Santa Maria. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Por Santa Maria e diretti in Borgo Santi Apostoli: lungarno degli Acciaiuoli-via dei Tornabuoni-piazza Santa Trinita.

Via Thouar: giovedì 28 marzo in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito da via delle Casine a viale Giovine Italia per un intervento edilizio. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in viale Giovine Italia: via dei Malcontenti/via delle Casine-via Ghibellina.

Piazza Vasari: nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo saranno eseguiti dei saggi sulla corsia di Ponte al Pino. Dalle 22 alle 6 sarà interrotta la circolazione sulla corsia destinata al transito ordinario in direzione di via del Pratellino. Prevista anche la chiusura della corsia di immissione sulla piazza da via Mannelli e il divieto di transito in via degli Artisti nella diramazione lato via Andrea del Castagno della corsia preferenziale tra il numero civico 78R e via Mannelli.

Via delle Mantellate: mercoledì 27 marzo dalle 9 alle 19 è in programma il sollevamento di macchinari con autogrù. Sarà chiuso il tratto da viale Lavagnini a via San Gallo. Interrotta la circolazione in via Zara tra via delle Mantellate e via Duca d’Aosta. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in viale Lavagnini: via San Gallo-via Duca d’Aosta.

Via dei Magazzini: giovedì 28 marzo è in programma la sostituzione di un chiusino rotto con chiusura del tratto da via dei Cimatori a via della Condotta.

Via delle Casine: venerdì 29 marzo è previsto un trasloco. Dalle 9 alle 15 circolazione interrotta da via San Giuseppe a via dei Conciatori. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Tripoli: via Tripoli-Corso Tintori-via dei Benci-via Verdi-via Ghibellinas-via dei Macci-via dei Conciatori-via dei Malcontenti. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via di San Giuseppe: via dei Macci-via dei Conciatori-via delle Casine.

Borgo San Frediano: per lo smontaggio di un ponteggio sabato 30 marzo dalle 9 alle 19 sarà chiuso il tratto da via di Cestello a piazza del Carmine. In via del Leone sarà istituito un senso unico da Borgo San Frediano verso via dell’Orto. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo San Frediano: via Sant’Onofrio-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli.