Incidente in viale Giovine Italia: scontro mortale tra furgone e bicicletta

Nella prima metà della mattina pesanti ripercussioni sulla circolazione

Questa mattina prima delle 6 si è verificato un grave incidente in viale Giovine Italia. Coinvolti un furgone e una bicicletta. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale ma dai primi rilievi all'inizio del viale sarebbe avvenuto un urto violento tra il furgone, condotto da un 41enne residente a Firenze, e il ciclista, residente a Bagno a Ripoli del 1984, che è deceduto sul posto. Per le operazioni legate ai rilievi il viale inizialmente è stato chiuso (come pure l'adiacente viale Amendola), poi riaperto parzialmente. Questo ha comportato pesanti ripercussioni sulla circolazione sui viali fino a piazza della Libertà e risentimenti si sono registrati anche oltre. Viale Giovine Italia è tornata pienamente transitabile poco prima delle 10. La circolazione sta tornando lentamente alla normalità.