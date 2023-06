I lavori sulle strade cittadine di Firenze

Nuovo asfalto in via Fortini, lavori alla rete idrica in via delle Masse e via dei Cadolingi. Ma anche interventi sui pozzetti della telefonia in via Piana e alla rete del gas in via Friuli e via Pastrengo. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature lunedì 12 giugno sono in programma i lavori in via Fortini. Nel tratto da via del Larione a via di Rusciano in orario di lavoro (9-19) sarà in vigore un divieto di transito articolato in due sottofasi, ovvero da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici con senso unico alternato da semaforo nel tratto via Santa Margherita a Montici e via di Rusciano. Viabilità alternativa da via del Larione a via di Santa Margherita a Montici da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Fortini-via di Santa Margherita a Montici; da via di Santa Margherita a Montici in direzione di via del Larione da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione.

A seguire i provvedimenti si invertiranno: la chiusura interesserà il tratto via di Santa Margherita a Montici a via di Rusciano, il senso unico il tratto via del Larione-via di Santa Margherita a Montici. Ecco i percorsi alternativi per questa sottofase: da via del Larione/via di Santa Margherita a Montici direzione Rusciano da via Fortini-via del Paradiso-viale Europa-lungarno Ferrucci-via di Rusciano; da via di Rusciano verso via di Santa Maria a Montici da via Fortini-via Salutati-via di Ripoli-via del Larione-via di Santa Margherita a Montici.

I lavori andranno avanti fino al 17 giugno.

Ecco gli altri principali interventi.

Via delle Masse: per il rifacimento di un allaccio idrico da lunedì 12 giugno la strada sarà interrotta all’altezza del numero civico 48/a con divieto di transito da via Nuova del Mulino e il confine comunale. Percorso alternativo: via delle Masse-via di Serpiolle-itinerario fuori comune-via delle Masse.

Via dei Cadolingi: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio all’acquedotto. Lunedì 12 giugno scatterà la chiusura del tratto da via del Chiuso a via di Mantignano. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi. Termine previsto 16 giugno.

Via Michetti: da lunedì 12 giugno sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognario con restringimenti di carreggiata e senso unico in direzione di via Ussi nel tratto da via Ciseri al numero civico 20. Termine previsto 16 giugno.

Via Piana: da lunedì 12 giugno saranno effettuati interventi sui pozzetti della rete di telefonia. Fino al 14 giugno in orario 9-17 saranno in vigore divieti di transito tra piazza di Bellosguardo e via di Santa Maria a Marignolle. Percorso alternativo da Bellosguardo: piazza Bellosguardo-via di Bellosguardo-piazza San Francesco di Paola-via Villani-viale Petrarca-piazzale di Porta Romana-via Senese-via Foscolo-via di Santa Maria a Marignolle. Itinerario alternativo da Marignolle: via di Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-via Monti-viale Petrarca-piazzale di Porta Romana-via Villani-piazza San Francesco di Paola-via di Bellosguardo-piazza di Bellosguardo-via Piana.

Via Friuli: da lunedì 12 giugno saranno effettuati lavori alla rete di distribuzione del gas. Fino al 16 giugno la circolazione sarà interrotta tra via Emilia a via Pistoiese. Itinerario alternativo: via Emilia-via Campania-via Pistoiese.

Via Pastrengo: anche in questo caso si tratta di un intervento alla rete di distribuzione del gas. Da lunedì 12 giugno la strada sarà chiusa da viale Fanti a via delle Cento Stelle. Termine previsto 19 giugno.

Via delle Lame: per lavori relativi a una infrastruttura stradale da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno la strada sarà chiusa tra via Polonia e via Portogallo.

Via di Soffiano: ancora lavori relativi a una infrastruttura stradale con l’istituzione da lunedì 12 giugno di un restringimento di carreggiata con senso unico verso via di Scandicci nel tratto da via di Scandicci al numero civico 87. Percorso alternativo: via di Scandicci-via Guardavia-via di Soffiano. Termine previsto 16 giugno.

Largo De Gasperi: per incremento del patrimonio arboreo da lunedì 12 giugno l’area sosta sarà chiusa e saranno istituiti sensi unici nei tratti lungarno Moro-via Bernabei verso il lungarno e via del Muraglione-largo Moro sempre verso il lungarno. Inoltre in via Bernabei sarà istituito un restringimento di carreggiata da via del Muglione a largo De Gasperi con senso unico verso quest’ultimo. L’intervento si concluderà il 9 luglio.

Via Salviati: per la realizzazione di una infrastruttura stradale da martedì 13 giugno sarà interrotta la circolazione nel tratto viale Togliatti-via Faentina mentre il tratto da via Faentina al confine comunale diventerà a senso unico verso il confine. Previsti anche restringimenti di carreggiata in viale Togliatti (dal numero civico 6 e via Salviati) e in via Faentina (altezza via Salviati).

Via Sant’Antonino: per un trasloco di notte martedì 13 giugno (dalle 00.05 alle 5) sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via dell’Ariento a via Faenza.

Via dei Ceci: inizieranno martedì 13 giugni i lavori di ripristino di opere di sostegno. Fino al 31 agosto sarà chiusa la diramazione senza sfondo con percorso pedonale verso piazza Desiderio da Settignano.

Piazza del Limbo: per un intervento con piattaforma aerea mercoledì 14 e giovedì 15 giugno sarà in vigore un divieto di transito.

Via dei Lavatoi: ancora lavori edili con piattaforma aerea in programma sempre mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. La circolazione sarà interrotta da via Verdi a via Isola delle Stinche. Percorso alternativo: via Verdi-via dei Pandolfini-via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via Isole delle Stinche.

Via Poccetti: per la realizzazione di una infrastruttura stradale mercoledì 14 giugno scatterà un divieto di transito tra via delle Campora e via Senese (cantiere in prossimità del numero civico 29). Itinerario alternativo nei due sensi: via delle Campora-via delle Bagnese-bypass del Galluzzo-via Senese.

Via dei Malagotti: mercoledì 14 giugno è in programma l’allestimento di un cantiere edlle con montaggio di un ponteggio. La strada sarà chiusa tra Borgo dei Greci e via Vinegia. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via dei Malagotti: via dei Leoni-via Vinegia-via dei Malagotti.

Via della Stufa: mercoledì 14 giugno sarà effettuato un trasloco. Dalle 9 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito tra piazza San Lorenzo e via Taddea.

Piazza del Mercato Nuovo: sempre per un trasloco giovedì 15 giugno da mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto da via Calimaruzza a via Porta Rossa. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Por Santa Maria e piazza del Mercato da via Orsanmichele-via dei Calzaiuoli-piazza della Signoria-via Vacchereccia-via Por Santa Maria. (mf)

