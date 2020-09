Superbonus: gli oneri per l’amministratore

I dettagli operativi a seguito della pubblicazione dei regolamenti attuativi del ministero dello Sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni, i provvedimenti normativi e le diverse Manovre finanziarie hanno introdotto e confermato numerose agevolazioni fiscali, in alcuni casi, prevedendo forme di incentivi ad hoc per il contesto condominiale, riconoscendo altresì benefici maggiorati.

Il maggior interesse del Legislatore fiscale alla materia condominiale ha comportato un notevole aumento degli adempimenti e con essi delle responsabilità, previsti in capo all'amministratore, in quanto soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 1130 c.c., a eseguire le incombenze tributarie.

Ciò ha comportato una quasi radicale "mutazione " del ruolo e della funzione dell'amministratore che da mero rappresentante del condominio è diventato, negli ultimi anni, centro di imputazione di nuovi rapporti giuridici e nuove responsabilità.

Con riguardo al nuovo bonus casa 110%, occorre rilevare come al momento, nonostante l’entrata in vigore del Dl Rilancio, numerosi aspetti di ordine non solo attuativo ma anche interpretativo, attendono i (prossimi) provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria. Ciò, comunque, non cambia l’essenza di quanto sopra detto, anzi, probabilmente l’accentua.

Anche in questo contesto l’amministratore riveste un ruolo di primaria rilevanza, dovendo seguire passo per passo la formazione della volontà assembleare in merito alla deliberazione dei lavori. Il primo passo che egli dovrà compiere sarà sicuramente quello di convocare un’assemblea (online o in presenza) e illustrare il quadro attuale delle detrazioni usufruibili, avendo cura di nominare una commissione che consulti i condomini per capire quali interventi si possano avviare, preparare i capitolati e raccogliere i preventivi, in modo da snellire il più possibile il lavoro di ulteriori assemblee.

Come previsto per la generalità delle spese relative agli interventi su parti comuni condominiali, anche per gli eventuali lavori di riqualificazione energetica e adeguamento dell'edificio alle più recenti misure antisismiche, l'amministratore di condominio sarà tenuto all'invio telematico della comunicazione delle spese, nei termini ex lege indicati, al fine di consentire ai condomini di poter fruire della detrazione fiscale, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Il "lavoro" dell'amministratore, però, non finisce qui: qualora i condomini abbiamo optato per le modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, il compito dell'amministratore di condominio sarà quello di gestire i rapporti con l'impresa che effettua i lavori, al fine di contrattare l'importo dello sconto in fattura o determinare la cessione del credito di imposta. Operazione, questa, tutt'altro che agevole in quanto, se è vero che soprattutto nei casi di cessione del credito a banche e altri istituti finanziari, i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento dell'edificio alle più recenti misure antisismiche potranno essere realizzate con minimo esborso da parte dei condomini, è altrettanto vero che il ruolo dell'amministratore è di primaria rilevanza, al fine di far ottenere il massimo vantaggio possibile.

Ancora, altri adempimenti pratici riguardano i versamenti che, anche in questo caso, dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle indicazioni che saranno fornite, al fine di evitare, ancora una volta, la perdita del beneficio fiscale per mancato ottemperamento di mere questioni di forma.

L'amministratore è, inoltre, tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria, i dati del soggetto che acquista il credito (ovvero il cessionario), unitamente all'accettazione di quest'ultimo e del relativo importo, sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre di ciascun anno. Una volta emessa la fattura, sia che essa venga pagata con bonifico parlante, sia che indichi l’importo totale o parziale dello sconto, l’amministratore dovrà, quindi, fare attenzione alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione da inviare il prossimo anno, indispensabile affinché i condomini possano beneficiare senza problemi dell’operazione.

La Corte di Cassazione ha recentemente spiegato in una sentenza che il condomino che intende richiedere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione, realizzati sulle parti comuni dell’edificio, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la delibera condominiale di approvazione dei lavori e le tabelle millesimali che consentano di quantificare l’ammontare del suo contributo. Questi però, ha sottolineato la Cassazione, sono gli unici adempimenti a carico del condomino.

Per ottenere la detrazione fiscale, oltre all’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al condominio il suo contributo individuale alla spesa comune, è necessario un altro requisito: i pagamenti non possono avvenire con bonifico ordinario, ma con il cosiddetto “bonifico parlante”, in cui devono essere indicati con precisione la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento. Dal momento che il condominio affida all’amministratore il mandato di pagamento all’impresa che realizza i lavori, ricade sull’amministratore anche l’onere di garantire pagamenti tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili. Da ciò, infine, se ne ricava che se l’amministratore di condominio non effettua il “bonifico parlante” e causa la perdita della detrazione fiscale per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, deve pagare un risarcimento pari alla somma che il condomino avrebbe potuto detrarre.

Da ultimo, ma non per importanza, si segnalano le numerose prescrizioni che l'amministratore sarà tenuto a fare seguire e rispettare nei cantieri in condominio fino a quando saranno ancora in vigore le più stringenti norme e i protocolli di sicurezza anticontagio, implementati in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

Con riferimento al concreto svolgimento dei lavori, inoltre, l’Amministratore di condominio deve, ovviamente, affidarsi a professionisti del settore. Fondamentale è però che anche lui stesso possieda un bagaglio di conoscenze tecniche in materia: con questo non stiamo dicendo che egli debba diventare un Perito, un Progettista o un Architetto, ma che dovrebbe aver ben chiari, almeno a livello normativo, quelli che sono gli obblighi tecnici richiesti dalla Legge.

Peraltro, durante lo svolgimento e al termine dei lavori, egli dovrà anche verificare che questi siano stati compiuti correttamente, seguendo norme e procedure aggiornate, nonché raccogliere e conservare tutta la documentazione fornita riguardante i lavori effettuati (e, in particolare, i nuovi impianti eventualmente installati e soggetti a controlli periodici di vario genere).

L’approvazione assembleare

Come per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, anche per realizzare opere che beneficiano del superbonus occorre il via libera dell’assemblea condominiale.

In particolare, gli interventi connessi al superbonus possono essere considerati “innovazioni agevolate” in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio. Dovrebbe, quindi, farsi riferimento al combinato disposto degli ‘art. 1120 c.2 e 1136 c.2 per determinare le maggioranze necessarie ai fini della deliberazione: almeno la metà degli intervenuti, che scenderebbero a 1/3 in seconda convocazione, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio o 1/3 in seconda convocazione. Tuttavia, proprio in considerazione dell’obbligo di APE (la cui redazione dovrà essere previamente autorizzata in sede assembleare) e di raggiungimento di due classi energetiche superiori, sarà sufficiente un quorum ancora più ridotto, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio. Per tutti i lavori è necessario, quindi, che ci sia una delibera assembleare nella quale dovrà essere espressamente verbalizzato, tra l’altro, di quale metodo di agevolazione (sconto in fattura ed es.) il condominio intende avvalersi.

Quanto alle modalità operative, il condomino che cede il credito può comunicare questa volontà all'assemblea e questa va riportata nella delibera condominiale. Se invece la decisione viene presa successivamente è necessario comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. Per consentire il completamento della procedura l’amministratore del condominio è quindi tenuto in primis a comunicare all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la predisposizione della dichiarazione precompilata (28 febbraio di ogni anno) la denominazione e codice fiscale del cessionario, l'accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito e, in seguito, a consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione alle Entrate.

Da ciò si può dedurre, tra le altre cose, come la cessione del credito - certamente ammissibile anche per il condominio, come ha chiarito per le precedenti disposizioni che prevedevano tale meccanismo anche la circolare della agenzia delle Entrate 28.8.2017 n. 165110 - avendo ad oggetto un diritto personale del condomino ed essendo destinata ad incidere sulla sua posizione patrimoniale e fiscale personale, sia sottratta alle competenze dell'assemblea e debba vedere espresso consenso dei singoli interessati.

In altri termini la scelta se giovarsi direttamente di benefici fiscali, a seconda della personale situazione contributiva di ciascuno, o di cedere piuttosto al fornitore è scelta che compete ai singoli titolari della posizione di vantaggio e attività che comporta scelte e conseguenze patrimoniali direttamente incidenti nella sfera individuale dei singoli condomini - che hanno diritto a detrazione in misura proporzionale alla propria quota millesimale - su cui l'assemblea non ha titolo ad incidere.”

Se il contesto fin qui illustrato, seppur arduo, potrebbe apparire non insormontabile, la diffusione del Covid-19 ha rappresentato e, in parte, continua a rappresentare una notevole complicazione, creando una situazione per cui il già arduo compito (pendente principalmente sull’amministratore) di far collimare le idee e le volontà dei condomini, si scontra, appunto, con una serie di situazioni avverse tra le quali spicca soprattutto la quasi totale impossibilità di svolgere riunioni assembleari in presenza, dovendo quindi privilegiare gli strumenti informatici che, però, al di là delle problematiche intrinseche, ne creano di ulteriori soprattutto sul piano giuridico e relazionale.

Il compito dell’amministratore sarà, quindi, anche quello di cercare di evitare che le varie riunioni svolte, appunto, con mezzi informatici portino ripetutamente a dei nulla di fatto a causa opinioni spesso divergenti, di un ordinamento giuridico inadatto (ai sensi del quale queste risultano illegittime) e di un legislatore che (più o meno dolosamente) persiste nel rimanere inerte di fronte ad esigenze ripetutamente manifestate e che riguardano un settore, quello condominiale, che riveste un ruolo di assoluta rilevanza nella gestione immobiliare in Italia.

Le sanzioni

Infine, partendo da quanto detto fino a qui sui numerosi compiti che spettano in capo all’amministratore nella procedura per l’utilizzo del superbonus, potrà essere agilmente comprensibile come tutto questo, se non eseguito o se non eseguito correttamente, non possa restare privo di conseguenze. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in assenza dei requisiti richiesti, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che l'hanno richiesta maggiorate del 30% (a titolo di sanzione). Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicabilità di una sanzione fino a 8.000 euro per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

Questo, però, non significa affatto che la responsabilità sia sempre e comunque direttamente dell’amministratore in quanto è normale che, quando alla fine di ogni anno, gli studi di gestione condominiale inviano esplicita richiesta al proprietario per ottenere conferma di chi abbia diritto alla detrazione, se la riposta non arriva o è sbagliata, lo strumento della correzione dell’invio del flusso di dati può comportare sanzioni che sarebbe meglio evitare e che, comunque, complicano ulteriormente il lavoro degli studi professionali.

Il compenso

L’amministratore, ovviamente, non si carica su di sé soltanto gli oneri derivanti da tutte le attività necessarie per l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dei lavori relativi al superbonus. Egli, infatti, ha anche diritto ad un compenso ulteriore che potrebbe e dovrebbe essere determinato economicamente (già) dalla delibera dell'assemblea dei condòmini con cui questi procedono a conferire l'appalto delle opere in disamina ad un terzo fornitore.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, emesso una recente nota con la quale non sembra essere d’accordo con tale affermazione. Il compenso dovuto all'amministratore dai condòmini in tema di appalto di opere per innovazioni di cui all'articolo 1120 Codice civile o per interventi relativi alla cosiddetta manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all'articolo 1135 codice civile non sconterebbe alcun beneficio fiscale in favore dei medesimi, se non ad una condizione: che allo stesso si conferisca la veste di “responsabile dei lavori” e non quella di mero committente dei lavori. L’importanza di questa affermazione, peraltro, aumenta se consideriamo la sua portata ben può essere estesa agli interventi agevolati con il sisma bonus e il risparmio energetico. In altri termini, l'Agenzia dà per presupposto che il compenso dell'amministratore comprenda anche l'attività in questione, cosa tutt’altro che scontata, in quanto l'appalto delle opere in condominio di cui al superbonus sconfina il mandato ordinario dell'amministratore (1130 codice civile), rientrando nel novero dell'attività extra mandato.