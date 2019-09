Franceschini nuovo ministro della Cultura: che ne sarà della riforma Bonisoli?

L'annuncio del premier incaricato Conte apre diverse prospettive. La riforma che prevede l'accorpamento tra Uffizi e Accademia è diventata ufficiale pochi giorni fa: il ministro PD, già ferrato in questo dicastero (lo ha retto con Renzi e Gentiloni), farà qualcosa per "riformare la riforma"?

Alberto Bonisoli non è più ministro dei Beni Culturali. Il premier incaricato Giuseppe Conte poco fa ha nominato il PD Dario Franceschini come nuovo ministro alla cultura, con in più la delega sul turismo. Questo potrebbe avere ripercussioni forti su Firenze: che ne sarà della Riforma Bonisoli, che prevede tra l'altro l'accorpamento di Uffizi più Accademia in un unico maxi polo museale?

Il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva promesso battaglia: "Firenze guiderà un fronte determinato contro questo tentativo maldestro di indebolire i più grandi musei del Paese, i gioielli della cultura italiana. Noi siamo radicalmente contrari", disse il successore di Matteo Renzi in Palazzo Vecchio.

Già in tempo di crisi di governo, però, la Riforma Bonisoli è diventata ufficiale e il ministro si era difeso così dalle critiche, dicendo che la riorganizzazione estiva del Mibac "non è stata una accelerazione in conseguenza della crisi di governo", ma "semplicemente l'espressione di un'azione politico-amministrativa responsabile, sviluppata nel rigoroso rispetto dei tempi e delle regole istituzionali".

Vedremo quello che succederà. Certamente Franceschini, che ha già ricoperto l'incarico di Ministro della Cultura, sia nel Governo Renzi che in quello Gentiloni, non starà con le mani in mano su questo versante. Bisognerà vedere cosa potrà fare.