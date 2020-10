Dolcenera e la genesi di una nuova canzone

ph Facebook Dolcenera

La cantautrice pugliese, fiorentina d'adozione, racconta le sue emozioni in un post intenso su Facebook

Come nasce una canzone? Non c'è un modo solo, è ovvio. Ogni canzone è come una creatura che viene al mondo con tempi e caratteristiche diverse. Però è bello quando un'artista racconta le proprie emozioni mentre partorisce un brano. Come ha fatto poco fa Dolcenera, cantautrice pugliese di origine e fiorentina di adozione, sul proprio profilo Facebook.

Ero al mare nella precedente foto. Sono tornata a casa e Settembre mi è volato via in un attimo componendo e scrivendo giorno e notte: come una necessità, un bisogno, quello di esprimere, nella mia incomunicabilità in altre forme (compresa quella social) le emozioni vissute piuttosto che continuare a viverle. L’istinto è divino ma spesso bastardo: gioca a lasciarti parti da completare come un puzzle di cui non hai ancora alcuni pezzi. Mi sta succedendo con una canzone in questi giorni. Non basta provare a buttare giù parti a casaccio ma l’idea iniziale pretende una estenuante radiografia dell’emozione appena nata che ha bisogno di tempo per crescere mentre tu sei impaziente. Speri in un’altra botta d’istinto come quando ti risvegli da un sogno e quando ti riaddormenti il sogno riparte dal punto esatto in cui lo hai lasciato. Piuttosto che stremare l’anima alla ricerca della parte esatta che non ti fa dormire, non sai se arriverà, ma, se arriva, sai bene riconoscerla perché ti dici “ecco è lei la canzone”, come se ci fosse sempre stata. Ti odio e ti amo bastarda di un’idea, e non so se ti ho rincorso abbastanza, se ti merito, se mollare il colpo con la consapevolezza di mollare una parte importante di se stessi perché racconta una profonda verità dell’essere. Sarebbe più facile impacchettare con semplicità prendendo dal passato facilmente dimenticato: ma non sento il bisogno di cose finte, di una luce magari fortissima ma che si spegne in men che non si dica... sarei un’altra e non so se riuscirei a guardarmi allo specchio. Sarei triste per sempre! Preferisco soffrire nella mia imbranataggine ad esprimere me stessa e gioire quando nasce una canzone sincera. Ecco, come vedi, sono uscita a prendere una boccata d’aria in uno dei tanti giardini stupendi di Firenze!