"Covid, caos e paura a scuola: serve una svolta"

Palagi e Bundu (Spc) lunedì affronteranno la questione in Consiglio comunale. "Quali tipi di confronti sta avendo la giunta con Regione e Azienda Sanitaria per evitare che questo clima di terrore diffuso prosegua?"

"Uno starnuto, una congestione, una linea di febbre ed ecco che scatta la paura nelle famiglie. Specialmente in chi deve lavorare per pagare le bollette o l’affitto e vive con angoscia l’idea di non sapere come fare a gestire una figlia o un figlio da tenere in casa, in attesa di un tampone e di una conferma su cosa dover fare.

In Unione Montana dei Comuni del Mugello la sinistra di opposizione – spiegano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – ha fatto approvare un atto con cui ha chiesto un punto sanitario in zona, per evitare che la popolazione debba spostarsi fino a San Salvi e per accorciare i tempi di esecuzione dei tamponi.

L'esigenza è diffusa tra tutti i nuclei familiari. Può ottenere risposta con una presenza su tutto il territorio, anche urbano. La cosa va risolta sia in termini quantitativi che di organizzazione del servizio.

Per questo – annunciano i consiglieri di Sinistra Progetto comune – lunedì chiederemo all'Amministrazione quali tipi di confronti sta avendo con Regione e Azienda Sanitaria per evitare che questo clima di terrore diffuso prosegua”.