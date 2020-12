Covid-19 nelle RSA: si piangono ancora centinaia di morti

Presentata interrogazione in consiglio regionale da Torselli e Rossi (FDI): "Grave che per far funzionare Villa Serena, la Regione sottragga personale agli ospedali"

Nelle scorse settimane le Rsa sono tornate strutture stremate dalla pandemia e nel migliore dei casi, gli anziani ospiti non autosufficienti, pur sani, sono comunque in condizione di non poter vedere i propri cari. In alcune strutture si è assistito, passivamente, ad una vera e propria ecatombe, anche in questa seconda ondata di Covid, quando era evidente a tutti che la questione ruotava attorno a controlli costanti e frequenti del personale oltre che ad una corretta turnazione. In questi giorni infatti la Asl ha stabilito che tutto il personale e gli ospiti delle strutture socio-sanitarie dovranno effettuare ogni 15 giorni tamponi antigenici rapidi. Bisogna infatti rilevare che anche stavolta non tutte le Rsa hanno fatto registrare lo stesso bollettino di morti. Alcune sono riuscite a salvaguardare i loro ospiti. Solo un caso fortunato, oppure merito di gestioni più lungimiranti?

"Riteniamo estremamente grave e preoccupante che, in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, la Regione Toscana sottragga infermieri alle strutture ospedaliere del territorio per garantire il funzionamento della RSA 'Villa Serena' di Montaione. Visto che Giani e Bezzini continuano a raccontare di avere assunto 5.000 nuovi medici e infermieri, non sarebbe stato meglio utilizzarne qualcuno per 'Villa Serena'?" Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Montaione, Leonardo Rossi, assieme al capogruppo in consiglio regionale, Francesco Torselli, il quale annuncia di aver già presentato un'interrogazione sul tema al presidente Giani e all'assessore Bezzini. "Da una parte - affermano Torselli e Rossi - la Regione si fa forte di numeri che ancora non trovano riscontro nella realtà dei fatti, dall'altra si continua ad affrontare l'emergenza coronavirus con la logica della coperta troppo corta: per far funzionare 'Villa Serena', passata sotto la gestione diretta della ASL, si prelevano infermieri dai reparti ospedalieri del territorio che, di conseguenza, vanno in sofferenza e poi in crisi. Ma vi pare questo il modo di gestire un'emergenza come quella che stiamo vivendo?". “Abbiamo presentato in consiglio comunale a Montaione la proposta di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione di 'Villa Serena' - spiega Rossi -. La maggioranza, a guida Pd, si è opposta ma non smetteremo di far luce su questa vicenda”.

La tecnologia al servizio delle persone anziane

Per farle sentire meno sole, affinché possano mantenere un contatto telefonico e visivo con i familiari anche a distanza. E’ con questo spirito che il Rotary Club Valdelsa ha consegnato sei nuovi tablet alla Casa di riposo “E.M.D. Ciapetti” e alla RSA “Pablo Neruda” una donazione che consentirà agli anziani delle due strutture di poter comunicare con i familiari in piena sicurezza. Dei sei tablet, due sono stati assegnati alla sede della Pieve, due a quella di via Timignano e gli altri due alla RSA "P. Neruda". I tablet, opportunamente dotati di sim, offriranno la possibilità agli anziani della “Ciapetti” e della RSA “Neruda” di poter parlare e vedere figli e nipoti senza esporsi ai rischi di contagio da Covid 19.

“Questa pandemia – osserva Niccolò Mucerino Bucalossi, Presidente del Rotary Club Valdelsa - ha colpito indiscriminatamente tutta la società, ma ha lasciato il segno sulle persone più fragili e vulnerabili. Da ormai 50 anni il Rotary Club Valdelsa comprende Castelfiorentino fra i 5 Comuni della Valdelsa che fanno parte del suo territorio di service. Gli anziani residenti nelle RSA stanno vivendo un periodo di isolamento e solitudine. Nessun parente può fare loro visita, anzi ogni visita può diventare un rischio per la vita. Il personale operativo della struttura deve indossare costantemente i DPI (dispositivi di protezione individuali) per difenderli dal contagio del virus SARS-Cov2. Un gesto di amicizia, come abbracciarsi, diventa improvvisamente un gesto di potenziale pericolo”. “Il target del Rotary – precisa il Presidente del Rotary - è da sempre rivolto ai più deboli e ai meno fortunati nella società. È per questo che come Club abbiamo pensato ad un service che provi a ridurre l'isolamento delle persone delle RSA, donando dei tablet con cui i parenti potranno interagire con i loro cari. Ringrazio il Comune di Castelfiorentino nel suo rappresentante, il Sindaco Falorni, per averci aiutato ad individuare il destinatario di un service così significativo”.

“Siamo felici – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – di aver collaborato a questa bella iniziativa, che cerca di alleviare la solitudine delle persone in questo momento più fragili, come gli anziani residenti nelle RSA. Specie con l’approssimarsi del Natale, si fa sempre più forte il bisogno da parte di queste persone di ricevere tutto l’affetto da parte dei familiari più stretti, compatibilmente con la necessità inderogabile di poterlo fare senza correre rischi. Per questo ringrazio il Rotary Club Valdelsa, e in particolare il suo Presidente Niccolò Mucerino, per questo bellissimo gesto. Sarà sicuramente molto apprezzato anche dai familiari che stanno vivendo questa condizione di impotenza con grande sofferenza”.