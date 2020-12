Codice arancio sulla città di Firenze

Forti temporali: le indicazioni della Sala di Protezione civile. Anziano rimane senza riscaldamento in casa e chiama la Polizia di Stato

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che nelle le ultime 12 ore si sono registrate precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale che hanno causato l'innalzamento dei livelli idrometrici e molteplici criticità puntuali (allagamenti, caduta alberature e frane). Le previsioni meteo indicano per il nostro territorio nuove precipitazioni a partire dal pomeriggio. I livelli idrometrici del fiume Arno nel bacino del Valdarno superiore sono in aumento ma non si prevedono criticità rilevanti dal passaggio della piena a Firenze.

In questo difficile periodo storico, per molti caratterizzato da isolamenti forzati nelle proprie case, non sono mancate le richieste di soccorso sulle linee d’emergenza da parte soprattutto di persone anziane. Ieri mattina, ad esempio, gli agenti delle volanti hanno soccorso una donna di 81 anni nella sua abitazione all’Isolotto dove l’anziana, caduta a terra, non riusciva a rialzarsi. Intorno alla mezzanotte, invece, un 84enne infreddolito dalle rigide temperature di questi giorni, ha chiamato la Polizia di Stato dalla sua abitazione a Coverciano: il suo impianto di riscaldamento era fuori uso e i termosifoni non si accendevano. La Sala Operativa della Questura di Firenze ha preso immediatamente in carico la segnalazione inviando una volante in soccorso all’anziano, solo in casa. Gli agenti si sono improvvisati idraulici e in poco tempo hanno rimesso in funzione la caldaia dell’appartamento che era andata in blocco.

La Protezione Civile del Comune di Livorno ha avvisato telefonicamente la cittadinanza che le condizione meteo, con allerta arancio in corso per temporali e vento,potrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. Tutti sono invitati a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è raccomandato di salire a piani alti. Dalla scorsa notte la Protezione Civile con le squadre comunali specializzate e il volontariato sta monitorando ininterrottamente il territorio, in particolar modo la situazione dei corsi d'acqua e sono stati effettuati numerosi interventi di rimozione di alberi caduti.Il sindaco ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale presso la Protezione Civile, strumento di ausilio alla gestione dell’emergenza, e si trova già nella palazzina in via dell'Artigianato.

Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.