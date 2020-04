Centri estivi, FI frena: "Troppi rischi"

Coronavirus, Cellai, Villa e Gabellini: ​"Il diritto alla salute viene prima di tutti gli altri diritti, anche di quello al gioco e alla socialità"

"Il diritto alla salute viene prima di tutti gli altri diritti, anche di quello al gioco e alla socialità". Questo il grido di allarme lanciato da Forza Italia Firenze alla notizia di una possibile riapertura dei centri estivi. "Comprendiamo le difficoltà che i bambini stanno affrontando ma per la loro salute è meglio non rischiare" dichiarano Jacopo Cellai, capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore, Tommaso Villa, vicecoordinatore, e Gloria Gabellini, responsabile scuola.

"Stare senza contatti è difficile per tutti noi, soprattutto per i bambini, non per questo è giusto organizzare un servizio in piena pandemia che esporrebbe tutti ad un rischio inutile visto che gli stessi bambini potrebbero essere positivi ma asintomatici. Siamo poi stupefatti dall'organizzazione che questi centri estivi potrebbero avere: misurazione continua della temperatura, distanziamento sociale tra i bambini, giochi all'aperto quando fuori la temperatura è alta. I bambini vorranno giocare, vorranno stare insieme, come faranno concretamente gli educatori a tenerli separati? Sarebbe questo il ritorno alla normalità previsto dall'assessore Funaro?" aggiungono gli esponenti azzurri.