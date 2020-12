"Centrale unica 112, uno strumento utile per tutti i toscani"

Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo: "Regalo da parte della Regione Toscana e dello Stato, attraverso la Prefettura di Firenze, a tutti i cittadini toscani"

Firenze – “Oggi si realizza un sogno che abbiamo raggiunto tutti insieme, ora abbiamo uno strumento di coordinamento e filtro per tutte le chiamate di soccorso e che così ci permette, in maniera più efficace e in tempi più brevi, di aiutare velocemente tutte le persone che si trovino in difficoltà”. Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, saluta l’inaugurazione della centrale unica del 112, alla quale è intervenuto questa mattina a Firenze. “Questa occasione ci dà il senso della direzione di marcia che dobbiamo perseguire – ha aggiunto Mazzeo -. Da qui il vivo apprezzamento che da presidente porto a nome di tutto il Consiglio regionale per quello che considero un regalo da parte della Regione Toscana e dello Stato, attraverso la Prefettura di Firenze, a tutti i cittadini toscani”.